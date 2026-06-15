Medi Ambient notifica la presència aïllada del llop a Andorra

El Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia informa que, en el marc dels treballs ordinaris de seguiment de fauna que es duen a terme a la Vall del Madriu-Perafita-Claror, s’ha detectat de manera esporàdica la presència d’un exemplar de llop. Es tracta d’una detecció aïllada i no s’han identificat incidències associades. En tot moment, es manté un seguiment rigorós de la situació, d’acord amb criteris tècnics i científics, i en coordinació amb l’entorn pirinenc.
Aquesta detecció es remunta al setembre de l’any passat, a través d’una càmera de fototrampeig instal·lada en el marc d’un estudi científic de seguiment del gat fer dut a terme per una entitat externa amb autorització del Ministeri. A més, és la primera vegada que es disposa d’imatges en format vídeo d’aquesta espècie a Andorra. És una observació puntual que s’emmarca en la dinàmica natural de desplaçament de l’espècie al Pirineu. Aquest tipus de seguiment requereix mantenir els dispositius de control durant períodes prolongats a la muntanya, fet que permet recollir dades fiables i extreure conclusions rigoroses sobre la presència i evolució de les espècies.
En els darrers anys s’ha detectat la presència del llop en territoris propers, especialment a Catalunya i a França, en el marc de l’expansió de l’espècie al Pirineu. Davant d’aquesta realitat, Andorra es manté atenta i en fa un seguiment per a poder anticipar possibles situacions.
El dispositiu de vigilància de la zona compta amb prop d’una quinzena de punts de control sistemàtics amb càmeres de fototrampeig, i en els darrers temps s’ha reforçat amb més presència sobre el terreny per part del Cos de Banders i de la Unitat de Fauna del departament de Medi Ambient, amb estades més prolongades per a garantir un seguiment acurat de la biodiversitat.
El Ministeri continua treballant de manera coordinada per a fer el seguiment d’aquesta i d’altres espècies, tot reforçant les accions de prevenció i control. En aquest sentit, el Govern disposa d’un marc reglamentari que preveu sistemes de compensació en cas d’afectacions al bestiar, així com eines de seguiment i monitoratge, com ara collars equipats amb sistemes de geolocalització.
Marc de protecció i suport al sector primari
Paral·lelament, el Govern va reforçar a principis del mes de maig l’acompanyament al sector primari per a facilitar la implantació de mesures preventives a les explotacions ramaderes, agràries i apícoles, amb l’objectiu de reduir possibles danys associats a la fauna salvatge.
En aquest marc, el Ministeri ha obert una convocatòria d’ajuts directes dotada amb 30.000 euros, destinada a finançar actuacions com la instal·lació de sistemes de protecció perimetral, elements de gestió i control del bestiar o eines de monitoratge i detecció. Aquesta iniciativa se suma al reglament de compensació de danys a la ramaderia provocats per espècies en perill d’extinció vigent des del 2024 i contribueix a reforçar la seguretat del sector i el suport del Govern.