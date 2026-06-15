L’interval de salari amb més freqüència absoluta és de “1.900 € a 2.000 € (dades semidefinitives del març)

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In: Economia
Una treballadora de la restauració
Una treballadora de la restauració (SFGA)

Segons les dades semidefinitives del mes de març del 2026, el nombre total de persones assalariades és de 49.125, fet que representa una variació del +2,1% respecte al mateix mes de l’any anterior, en què n’hi va haver 48.110. La massa salarial total és de 142,12 milions d’euros. La variació és positiva, del +7,3%, respecte al mateix mes de l’any anterior.

El salari mitjà total s’ha situat en 2.892,93 €, un +5,1% respecte al mes de març de l’any anterior. Quant al salari medià total, s’ha situat en 2.223,09 €, el que representa un 76,8% del salari mitjà total.

L’interval de salari modal, és a dir, l’interval de salari amb més freqüència absoluta, és de “1.900 € a 2.000 €”.

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