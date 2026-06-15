L’interval de salari amb més freqüència absoluta és de “1.900 € a 2.000 € (dades semidefinitives del març)

Segons les dades semidefinitives del mes de març del 2026, el nombre total de persones assalariades és de 49.125, fet que representa una variació del +2,1% respecte al mateix mes de l’any anterior, en què n’hi va haver 48.110. La massa salarial total és de 142,12 milions d’euros. La variació és positiva, del +7,3%, respecte al mateix mes de l’any anterior.
El salari mitjà total s’ha situat en 2.892,93 €, un +5,1% respecte al mes de març de l’any anterior. Quant al salari medià total, s’ha situat en 2.223,09 €, el que representa un 76,8% del salari mitjà total.
L’interval de salari modal, és a dir, l’interval de salari amb més freqüència absoluta, és de “1.900 € a 2.000 €”.