Educació destaca els bons resultats de la convocatòria 2026 de batxillerat i posa en valor l’esforç dels alumnes

El ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, ha fet públics els resultats de la convocatòria 2026 de la prova oficial de batxillerat (POB) i del batxillerat professional, que posen de manifest el bon nivell del sistema educatiu andorrà i l’alt grau d’assoliment dels estudiants. En el cas de la Prova Oficial de Batxillerat, s’han presentat un total de 258 candidats, dels quals 233 han obtingut el títol de batxiller, la majoria dels quals candidats presencials. Els resultats mostren una millora dels índexs d’aprovats entre els candidats presencials, que se situen en el 95,28% en la convocatòria 2026, fet que consolida la tendència positiva del sistema.
Pel que fa al batxillerat professional, 104 candidats s’han presentat a les proves, amb un total de 66 titulats entre branques renovades i no renovades. En les branques no renovades, el 72,22% dels candidats han estat declarats aptes, mentre que en les branques renovades el percentatge d’aprovats se situa en el 58,82%.
Aquests resultats evidencien la consolidació del model educatiu, així com l’esforç sostingut d’alumnes, docents i famílies per a garantir una formació de qualitat i adaptada a les necessitats del país.
En aquest sentit, el cap de Govern, Xavier Espot Zamora, ha posat en relleu, en el marc de l’acte de graduació dels alumnes de batxillerat de l’Escola andorrana, el valor de l’esforç i la perseverança com a factors clau per a assolir l’èxit.
Espot ha destacat que els estudiants no només adquireixen coneixements, sinó també competències essencials com el treball en equip, el respecte i la capacitat de superar dificultats, aspectes que “tenen un valor immens” en el seu desenvolupament personal i professional.
El cap de Govern també ha remarcat que el sistema educatiu andorrà forma ciutadans compromesos amb el país i amb uns valors sòlids, i ha encoratjat els alumnes a afrontar el futur amb confiança, sense por a equivocar-se i amb voluntat de continuar aprenent.
Finalment, ha recordat que l’èxit no es mesura únicament pels resultats acadèmics o professionals, sinó també per la capacitat de contribuir a la societat amb integritat i responsabilitat.