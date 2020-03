El matí començarà ennuvolat i a partir de migdia esperem precipitacions febles.

El límit d’aiguaneu se situarà cap a 2.000 metres, a 1.800 metres a partir del vespre.

Per a les properes 24 hores es preveuen de 3 a 8 cm per sobre de 2.000 metres, localment una mica més als massissos de l’est.

Vent de sud, fluix als fons de valls i moderat als cims.

Temperatures mínimes de 2ºC a Andorra la Vella, -3 graus a 1.500 metres i -4ºC al Pas de la Casa. Les màximes seran de 12ºC a Andorra la Vella, 9ºC a 1.500 metres i 7ºC al Pas de la Casa.

Isoterma zero graus a 2.300 metres al migdia.