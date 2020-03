L’alcalde de la Seu d’Urgell i president de la Fundació Sant Hospital, Jordi Fàbrega, ha informat que una persona està ingressada per coronavirus a la capital alturgellenca. L’afectat es troba a planta i estable. Al centre mèdic urgellenc també hi ha un pacient en aïllament, pendent de resultat. En total hi ha vint veïns confinats a casa, 3 d’ells amb infecció confirmada per la COVID-19 i la resta amb sospita.

Cal recordar que el primer cas de coronavirus detectat a la capital alturgellenca va ser el d’un veí del sud de l’Alt Urgell que es va contagiar fora de la comarca i va ser diagnosticat el 13 de març. En aquella ocasió va ser ingressat en aïllament a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.



D’altra banda, el Departament de Salut ha confirmat aquest dissabte al vespre 40 casos positius nous en les darreres vint-i-quatre hores a la demarcació de Lleida, Alt Pirineu i Aran per coronavirus SARS-CoV-2. Amb aquests ja són 149 els malalts, dels quals 79 es troben ingressats a centres hospitalaris.

D’aquests casos, 42 es troben ingressats a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (HUAV), 29 dels quals estan estables a planta i 13 es troben a l’UCI. D’altra banda, 20 persones estan ingressades a l’Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida, 19 de les quals estan estables a planta i 1 es troba a l’UCI. Un total de 6 persones estan ingressades en centres privats, mentre que 3 persones es troben ingressades a l’Espitau Val d’Aran, totes estables a planta; i 8 casos estan ingressats a l’Hospital Comarcal del Pallars a Tremp, tots estables a planta.