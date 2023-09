Markus Urban rep el VI Premi Tecnològic del Pirineu BDP Software

Markus Urban, a l’esquerra, rebent el guardó de mans de Jordi Gassió Borràs (Foto: BDP Software)

Markus Urban Casanovas, d’el Ges, a Alàs i Cerc, ha rebut el VI Premi Tecnològic del Pirineu BDP Software. L’empresa de Puigcerdà, que concedeix el guardó per a incentivar la tecnologia al territori de tot el Pirineu, ha considerat mereixedor del reconeixement el seu treball de 2n de batxillerat “Creació d’un assistent virtual per a la gent gran mitjançant sistemes d’intel·ligència artificial”, presentat a l’Institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell. El jurat ha destacat “l’ús original que ha fet servir l’autor de diferents tecnologies per a elaborar el projecte, a més de l’extensa tasca de programació”.

L’assistent virtual en català per a la gent gran, anomenat CATI, proporciona diverses funcionalitats: saber quin temps fa o farà; l’hora que és; consultes de tota classe a la Viquipèdia (per exemple, quina edat té el Gerard Piqué); la possibilitat de fer videotrucades; escoltar música o una emissora de ràdio; fer una trucada d’emergència; consultar receptes de cuina, entre d’altres. El sistema està governat per reconeixement de veu i també genera respostes amb síntesi de veu.

En la recerca s’ha aplicat diversos sistemes d’intel·ligència artificial (els models de reconeixement de veu, els models de processament del llenguatge natural i els sistemes de síntesi de la parla) per a explorar en detall el procés de creació i, a més, fomentar la realització de programes d’intel·ligència artificial en català, tot oferint un assistent de veu adaptat a les necessitats de la gent gran.

D’altra banda, el jurat també remarca que “la interfície s’ha dissenyat de forma simple però moderna, amb diferents llenguatges de programació web”. El programa d’intel·ligència artificial està programat en Python, i part del sistema està allotjat al núvol i aprèn de l’experiència.





Lliurament del guardó

El premi està dotat econòmicament amb 600 euros, juntament amb un trofeu commemoratiu. El guardó va ser lliurat en un sopar aquest passat cap de setmana, a Puigcerdà, en presència del guardonat, autoritats com l’alcalde Jordi Gassió, i membres de BDP Software.