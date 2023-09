L’andorrana Alexandra Mejia, guanya la 79a Travessia a l’Estany de Banyoles

La nedadora andorrana, Alexandra Mejia (Barbut Fotògraf, per cortesia del Club Natació Banyoles)

La nedadora andorrana, Alexandra Mejia, amb llicència FAN i el català, Guillem Pujol, del CN Mataró, s’han proclamat campions de la 79a edició de la Travessia a l’Estany de Banyoles celebrada el diumenge, 17 de setembre, amb la participació de 2.058 nedadors i nedadores repartits en quatre modalitats diferents: petits, menors, homes i dones.

Mejia, ha participat en la distància de 2.115 metres de la prova general femenina que travessava l’Estany, des de la punta sud a la punta nord i aplegava competidores en categoria infantil, júnior, absoluta i màster. També han participat per Andorra en la prova general: Didac Rayo (85è), Laia Montraveta (193ena), Marc Montraveta (242è), Pol Font (339è) i Nuria Pubill (356ena). Didac Rayo, del CN Serradells ha estat el tècnic responsable.

La campiona andorrana ha competit com Absoluta, amb el dorsal 748 i ha liderat el grup de 669 nedadores inscrites des de l’inici fins al final de la prova, amb un temps de 00:26:03 per a la seva primera victòria, després de ser tercera de la general en l’edició de l’any 2022. L’edició 2023 ha representat la quarta participació consecutiva de Mejia en l’esdeveniment.

Alexandra Mejia s’ha quedat a poc més d’1 minut del rècord de la prova general femenina de Mireia Belmonte de l’UCAM Club Natació Fuensanta, que data del 15 de setembre de l’any 2014 amb un temps de 00:24:52.

Amb aquest resultat, Mejia finalitza el seu calendari de preparació per al Campionat d’Europa júnior d’aigües obertes (LEN European Junior Open Water Championships) que se celebrarà del 29 a l’1 d’octubre del 2023 a Corfú, Grècia.

El calendari de preparació de Mejia, entre juny i setembre, contemplava la seva participació en sis proves de l’especialitat i una concentració de vint dies al Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sierra Nevada. Banyoles, inicialment no formava part d’aquesta planificació.

Un cop exhaurit el calendari, el balanç final atorga un 10è lloc a Sevilla, Espanya; dues medalles de bronze a Dunkerque, França; dos primers llocs equivalents a medalles d’or, un a Peníscola i un altre a Banyoles, Espanya; i una medalla de plata a Martigues, França.

El pla de treball, preveia la participació de la fondista en la Copa del Món World Aquatics de París, França, el 5 d’agost, que finalment va ser cancel·lada; i en la Copa d’Europa LEN del Port de Barcelona, prevista per al cap de setmana del 23 de setembre, en la qual, finalment, no hi participarà per decisió tècnica en estar programada en una data massa propera al Campionat d’Europa júnior de Corfú, que posa punt final a la notable temporada 2022-2023 de Mejia.