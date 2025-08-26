Marc Font guanya les 24 hores de l’Armorikaine TT

El pilot andorrà, Marc Font, ha aconseguit aquest cap de setmana la victòria en les 24 hores de l’Armorikaine TT disputada a la població francesa de Pleyber-Crhist, formant equip amb Goupillon, Lamour i Merechal sota el nom de Team EMC/City Bike/Motul. Un total de 64 equips han pres part dels quals 60 van poder finalitzar.
L’equip guanyador d’aquesta prestigiosa prova de resistència del nord de França va mostrar-se molt ambiciós durant tota la cursa. Ja en les qualificacions, van finalitzar en segona posició cosa que permetia aspirar al triomf final.
Tot i això, Marc Font i el seus companys, van encapçalar la prova durant l’inici de la mateixa. Amb un recorregut molt exigent, la mecànica es va plantejar com a clau per a aconseguir un bon resultat. La pols dificultava la tasca dels pilots i obligava a cada quatre voltes passar pel box per a “canviar filtres”. El Team EMC /City Bike/Motul intercalava la primera i la segona posició amb la llum del dia.
Durant la nit, on part important la va efectuar el pilot andorrà, l’equip va baixar a la tercera posició, momentàniament, però d’immediat va recuperar el liderat que ja no va deixar. Controlant la situació, en tot moment, i aprofitant la sortida d’un nou dia, vist que la diferència era de tres voltes, l’equip de Marc Font va decidir no arriscar, per a finalitzar en primera posició, sumant un total de 140 voltes, a dues voltes i poc més, del segon classificat.
La KTM 350cc va funcionar sense problemes, cosa que la conducció dels Goupillon, Lamour, Font i Merechal va ser d’allò més precisa i agressiva que va comportar sumar el triomf final.
Marc Font ha analitzat la cursa dient que “ha estat una cursa molt dura, com no podia ser una altra cosa d’unes 24 hores. Hem anat molt ràpids des dels entrenaments, i estic content perquè en el tram de nit on, molta part l’he fet jo, hem mantingut l’estratègia que volíem per a aconseguir la victòria final, un cop sortit el sol al dia següent”.
Classificació Èlit:
1.- Team EMC /City Bike/ Motul. 140 voltes.
2.- Elite Moto 22. 138 voltes.
3.- Team Motowest Elite. 137 voltes.