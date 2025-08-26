Detenen un home a la Seu d’Urgell per desordres públics i fabricació d’artefactes explosius casolans

Agents dels Mossos d’Esquadra de l’Àrea d’Informació Territorial de l’Alt Pirineu i Aran van detenir el passat 20 d’agost, a la Seu d’Urgell, un home de 53 anys com a presumpte autor dels delictes de desordres públics, fabricació i tinença d’explosius i trencament de condemna. La investigació es va iniciar el 10 de juliol de 2025, arran de la localització d’un artefacte explosiu casolà a l’exterior de les oficines d’un organisme públic de la Seu d’Urgell.
L’artefacte no va arribar a detonar, però es va activar un dispositiu de seguretat amb intervenció dels TEDAX, que van procedir a la seva neutralització. Aquest incident es va vincular amb un altre fet ocorregut el 30 de juny d’enguany a la mateixa localitat, quan es va localitzar un altre artefacte de diferent composició també sense detonació.
Les gestions d’investigació van permetre identificar i vincular directament el detingut amb ambdós fets. El dia 21 d’agost es va dur a terme una diligència d’entrada i registre autoritzada pel Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d’Urgell, on es van intervenir diversos artefactes explosius casolans, així com estris per a la seva fabricació. També es van localitzar indicis que acreditaven la reincidència i una evolució en la tècnica de fabricació.
El detingut, que té antecedents, va passar a disposició judicial el passat dia 22 d’agost al Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d’Urgell.