Marc Casal acompanyarà Jordi Alcobé al capdavant de la llista de Demòcrates a Canillo

El cònsol menor de Canillo, Marc Casal (arxiu)

Marc Casal, actual cònsol menor del Comú de Canillo serà el número 2 de la llista de Demòcrates a la parròquia per a les properes Eleccions Comunals del 17 de desembre. D’aquesta manera, acompanyarà a Jordi Alcobé que serà qui encapçalarà la llista, tal com es va acordar fa una setmana en la reunió del Comitè canillenc de DA.

Casal ha acceptat aquest diumenge repetir com a segon a la llista de Demòcrates, després que fa quatre anys s’hi presentés amb l’actual cònsol major Francesc Camp. El Comitè de Demòcrates de Canillo ha defensat que Casal aportarà l’experiència acumulada com a mandatari al Comú aquests quatre anys. A la vegada, representa la línia de continuïtat que se li vol donar a la llista per als comicis del desembre.