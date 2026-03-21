Maià Font, segon al gegant FIS de Formigal, amb Isabella Pérez sisena

Aquest dissabte part de l’equip nacional i els EEBE U19 han disputat el primer gegant FIS de Formigal (Espanya), amb Maià Font segon en homes i Isabella Pérez sisena en dones. Així doncs, en segona posició per a Maià Font, que ha marcat 1.43.80, a 2.19 del guanyador, que ha estat Marius Furriol (1.41.61). Font tornava a la competició després de la lesió que es va fer durant la World Cup femenina d’Andorra, quan va fer d’obridor.
Així mateix, Pirmin Estruga ha estat 10è, mentre que Salvador Cornella ha sigut 13è, Marcel Pérez 14è, Àlex Comellas 17è, Èric Mitjana 20è -82.84 punts, millors que els seus actuals 88.52-, Èric Guimerà 24è. També han completat la cursa els andorrans Antoni Bea (15è), Carlos Salinas (16è), Marc Delgado (21è) i Sergi Puigdemasa (31è).
En dones, Isabella Pérez ha estat 6a amb 1.50.46, a 1.33, amb 62.55 punts FIS, quan tenia 62.35, mentre que Carlota Comellas ha sigut 8a, amb 1.52.90, a 3.77. Ainhoa Piccino no ha acabat la cursa.