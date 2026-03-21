L’SD Eibar talla la bona ratxa de l’FC Andorra (0-1)

L’SD Eibar s’ha emportat un premi massa gran d’Encamp, en guanyar 0-1, amb un joc molt poc fluït i amb moltes pèrdues de temps dels biscaïns. En el minut 18, l’FC Andorra ha estat a punt de marcar amb una molt bona ocasió de Minsu després d’una gran passada de Petxa. Imanol, al 27, de la primera de falta directa, ha estat a punt de fer el primer per als del Principat. Després era Jastin qui, en el 35, ha tornat a tenir una molt bona oportunitat per als andorrans després d’una canonada que ha sortit fregant el travesser.
Però, quan més assetjava l’Andorra, ha arribat la galleda d’aigua freda per als de Carles Manso, amb el gol de l’Eibar, al minut 38, obra de Peru Nolaskoain. I, amb el 0-1 s’ha arribat al descans.
A la segona meitat els andorrans han estat més espessos, completament descentrats amb les constants faltes i pèrdues de temps dels bascos, tan sols un xut des de fora de l’àrea de Yeray Cabanzón ha estat el bagatge ofensiu de l’Andorra a la segona part.
Els de Carles Manso es mantenen a la zona mitja de la classificació a 9 punts del playoff d’ascens i a 8 punts del descens. El proper partit dels tricolors serà a León, contra la Cultural Leonesa, el diumenge 29 de març, a les 16:15 hores.