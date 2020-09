L’X-Trial Andorra la Vella es posposa fins al maig

Tot i que inicialment s’havia plantejat que la prova es disputés el 24 d’octubre, la situació actual derivada de la pandèmia de la Covid-19 ha fet aconsellable programar l’X-Trial Andorra la Vella en dates més llunyanes per evitar, en la mesura del possible, les circumstàncies i conseqüències de la situació que es viu des del passat més de març, l’evolució de la qual és canviant setmana a setmana.

La seguretat de tots els implicats en les proves d’X-Trial (pilots, mecànics, membres de l’organització, etc.) juntament amb el fet que el públic és un protagonista molt important de les mateixes, han estat els factors més importants que s’han tingut en compte a l’hora de decidir escollir una nova data per a la visita a Andorra la Vella dels millors especialistes de l’X-Trial mundial i situar-la, novament, com a tancament excepcional i espectacular de la temporada, tal com ho va ser al 2019 i estava previst que ho fos aquest any abans que esclatés la crisi de la Covid-19.

Després d’estudiar a fons les diferents opcions i comptant amb el ple suport del Comú d’Andorra la Vella i el Govern d’Andorra, a través del Ministeri de Turisme i el Ministeri de Cultura i Esports, així com de la Federació Motociclista d’Andorra, la nova data de la prova al calendari mundialista serà el 15 de maig del 2021, i ha estat la decisió més adient amb l’objectiu de garantir la celebració de l’X-Trial Andorra la Vella i comptar amb les màximes mesures de seguretat des del punt de vista sanitari i la presència dels aficionats a la graderia al Poliesportiu d’Andorra.

D’aquesta manera, queda garantida la viabilitat de la prova que manté el suport i el patrocini de Multisegur y AnyósPark, dos partners que, en tot moment, també han fet costat a les decisions preses per 2Play, organitzador de l’X-Trial i promotor del Campionat del Món.

2Play també vol informar a tots aquells aficionats que ja hagin comprat les seves entrades, que les adquirides fins al moment, mantenen totes les seves condicions i validesa per a la nova data de la prova sense necessitat de fer cap tràmit addicional.