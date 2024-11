L’última ossa d’Ordino estrenarà “vestit” en la representació d’enguany

L’ossa d’Ordino amb el seu nou “vestit” (Comú d’Ordino)

L’última ossa d’Ordino, estrenarà vestit en la representació d’aquest any, el 8 de desembre, a les 12 hores, a la plaça de Prat de Call. L’Associació de Cultura Popular d’Ordino va contactar amb l’escenògraf i dissenyador de vestuari tradicional, Pau Fernández, quan van fer la representació de la farsa a l’associació d’amics de la UNESCO a Barcelona aquest setembre i se li va encarregar el disseny.

L’objectiu era “dignificar el personatge principal de l’obra, l’ossa, amb un nou vestit que li dona més volum i més presència escènica i que, al mateix temps, integra la màscara que l’identifica”, ha explicat la secretària de l’Associació de Cultura Popular d’Ordino, Eva de la Pena.

Aquesta serà la principal novetat de la interpretació de la farsa burlesca, que cada any fa l’associació des que el 2017 va recuperar la tradició, i que compta amb diàlegs relacionats amb l’actualitat de la parròquia del darrer any.

L’obra es divideix en dues parts; la primera és interpretada per infants 13 nens i nenes amb edats compreses entre 10 i 15, a excepció del personatge de l’osseta que és un infant de 7 anys, i la segona és “L’última ossa d’Ordino” amb intèrprets a partir dels 16 anys. Aquesta representació també compte amb 13 personatges que cada any s’intercanvien entre els diferents components de l’associació.

Aquest any, i també com a novetat, els més menuts han participat activament en l’elaboració dels seus propis diàlegs per tal que ells mateixos incorporessin a la “burla” els temes que més els preocupa.

Per la seva banda, la consellera d’Associacionisme del Comú d’Ordino, Meritxell Rabadà, ha assenyalat la importància de recolzar les associacions culturals i la seva activitat, ja que “són indispensables per a la preservació de les tradicions, així com per al futur de la nostra identitat i convivència”.

Així mateix ha indicat que “la representació de l’ossa és més vivia que mai gràcies a la implicació de les associacions” i ha recordat que al 2022 es va aconseguir que l’obra formés part de la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la UNESCO conjuntament amb les Festes de l’os del Vallespir (Arles, Prats de Molló i Sant Llorenç de Cerdans) i d’Encamp. L’Ossa d’Ordino és també Festa d’Interès Cultural declarada pel Govern d’Andorra i està inclosa com a bé immaterial a l’Inventari general de Patrimoni cultural d’Andorra.

Per a acabar, Rabadà ha destacat que “l’Ossa d’Ordino és una festa del poble i que es fa en comunitat”, per aquest motiu ha subratllat que és important entendre que “més enllà dels portadors de la festa, que és l’Associació de Cultura Popular d’Ordino, l’obra és un patrimoni de tots els ordinencs”.