Els guardonats als XII Premis Internacionals Ramon Llull

Els guardonats dels Premis Internacionals Ramon Llull

La Fundació Ramon Llull ha lliurat a Andorra, aquest dimarts, els Premis Internacionals Ramon Llull, destinats a reconèixer persones o institucions de fora del domini lingüístic que han treballat per la promoció internacional de la llengua i la cultura catalanes. Els premiats en aquesta dotzena edició han estat l’Ensemble Intercontemporain (França), Michal Brabec (República Txeca), Frans Oosterholt (Països Baixos) i l’Association française des catalanistes (França).

L’acte de lliurament s’ha celebrat a l’Auditori Nacional d’Andorra, a Ordino, en una cerimònia presidida per la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, acompanyada per la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sònia Hernández; la directora de la Fundació Ramon Llull, Teresa Colom; i el director de l’Institut Ramon Llull, Pere Almeda.

Durant l’acte de lliurament, la ministra Mònica Bonell ha destacat que aquests Premis “són una mostra del compromís compartit” en la defensa de la llengua catalana. “Reconeixen aquells que, des de fora del nostre àmbit lingüístic, han dedicat temps, energia i passió a donar a conèixer la nostra cultura al món. La seva tasca és fonamental per a la internacionalització de la cultura catalana i per al diàleg intercultural que ens enriqueix a tots”, ha assegurat.

Per la seva banda, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha afirmat que “els Premis Ramon Llull representen i projecten la diversitat dels territoris de parla catalana i reconeixen la pluralitat, la innovació i el rigor en la cultura contemporània catalana”. “Parlar d’aquests premis i celebrar-los, també és posar de manifest la voluntat de tots els implicats en cooperar i fer xarxa. De com Andorra i els Pirineus Orientals, València, les Balears, l’Alguer i Catalunya fem xarxa i ens reafirmen a través de la llengua i la cultura”.

La consellera de Cultura ha agraït la feina de la Fundació Ramon Llull, i també el compromís del Govern d’Andorra amb aquest projecte, “que volem seguir impulsant amb energies renovades”. Hernández també ha tingut paraules per als premiats: “Feu que la llengua i la cultura catalanes arribin a nous públics i explorin nous horitzons intel·lectuals i creatius. Gràcies a la vostra feina, podem implicar-nos cada cop més en l’intercanvi cultural internacional.”, ha reblat.

L’acte de lliurament dels premis ha comptat amb actuacions musicals i teatrals de grups de les Illes Balears, Maria Jaume; de Catalunya, Arnau Obiols; i del País Valencià, Tian Gombau. A l’entrega de premis també han assistit representants de les Illes Balears i d’altres institucions del Principat.





Premi Ramon Llull a la promoció internacional de la creació catalana: Ensemble Intercontemporain

Aquest any s’arriba a la dotzena edició d’aquest premi, que convoca la Fundació Ramon Llull i distingeix una persona o institució de l’exterior que s’hagi significat durant la seva trajectòria per una especial sensibilitat respecte a la cultura catalana i que n’hagi afavorit la visibilitat en l’àmbit internacional. El premi està dotat amb 4.000 euros.

El jurat considera mereixedor del premi com a institució l’Ensemble intercontemporain, conjunt de 31 músics resident a la Cité de la musique – Philharmonie de Paris fundat per Pierre Boulez el 1976, sota la direcció musical actual de Pierre Bleuse.

El jurat valora el fet que l’Ensemble intercontemporain és una de les formacions de referència mundial en l’àmbit de la música contemporània. La seva trajectòria inclou l’estrena de diverses obres de compositors catalans com Joan Guinjoan, Joan Magrané, o Héctor Parra, concretament amb l’òpera Orgia, el juny de 2023 a Bilbao, consolidant una projecció internacional d’aquests creadors. Segons el veredicte el jurat, l’Ensemble, per la seva capacitat d’interpretar i difondre les noves músiques catalanes, ha jugat un paper clau en portar aquestes obres a auditoris de primer nivell internacional.





Premi Ramon Llull de traducció literària: Michal Brabec

El Premi Ramon Llull de Traducció Literària el convoca la Fundació Ramon Llull. Reconeix la millor traducció literària del català publicada l’any anterior al de la convocatòria i en distingeix el traductor. Poden optar al premi les obres literàries traduïdes del català i publicades l’any anterior, d’autoria exclusiva. El premi té una dotació de 4.000 euros.

El jurat ha decidit atorgar el premi al senyor Michal Brabec en reconeixement a la seva traducció al txec de la novel·la ‘Canto jo i la muntanya balla’ d’Irene Solà, publicada amb el títol ‘Zpívám já a hora tančí’ per l’editorial Euskaldun.

El jurat destaca la precisió de la traducció, la capacitat de traslladar al lector txec les referències intertextuals i els elements culturals de l’original, el treball entorn del vocabulari menys habitual i el respecte per la poesia del text.





Premi Ramon Llull de traducció literària (trajectòria): Frans Oosterholt

Aquesta modalitat de premi té com a objecte reconèixer la trajectòria dels traductors de literatura catalana i la tasca duta a terme pels professionals més consolidats. Cal que hagi publicat més de 5 obres de literatura catalana. Convocat per la Fundació Ramon Llull, el premi té una dotació de 6.000 euros.

El jurat considera mereixedor del premi a Frans Oosterholt per la seva labor de difusió de la literatura catalana als Països Baixos. Compta amb 22 traduccions del català al neerlandès amb especial atenció als autors més clàssics del segle XX, entre els quals figuren Llorenç Villalonga, Baltasar Porcel, Mercè Rodoreda, Josep Maria de Sagarra, Francesc Trabal, Narcís Oller, Miquel de Palol o Quim Monzó. És remarcable també la seva tasca de prescriptor, sobretot, amb l’editorial Menken Kasander & Wigman Uitgevers, amb la qual col·labora majoritàriament: proposa llibres d’autors catalans i sovint n’escriu un postfaci per a presentar l’autor i el llibre al públic neerlandès.





Premi Internacional Ramon Llull de catalanística i a la diversitat lingüística: Association française des catalanistes

El Premi internacional Ramon Llull de Catalanística i a la Diversitat Lingüística té per objectiu valorar el conjunt de l’obra individual d’una persona de fora del domini lingüístic, escrita en qualsevol llengua, i que hagi significat un notable coneixement de la realitat històrica i cultural catalana, o bé l’aportació teòrica o pràctica d’una persona de qualsevol país que hagi significat una important contribució al coneixement, reconeixement, promoció o defensa d’una o més cultures i nacions sense estat. El premi és atorgat conjuntament per la Fundació Ramon Llull i la Fundació Congrés de Cultura Catalana. El premi té una dotació de 6.000 euros.

El jurat considera mereixedora del premi l’Association française des catalanistes (AFC) actualment presidida per Maria Immaculada Fàbregas Alegret. El jurat ha fet èmfasi en el compromís amb la internacionalització de la catalanística que ha dut i que duu a terme aquesta associació; contribueix a promocionar la llengua, la literatura i la cultura catalanes des d’àmbits diferents i en col·laboració amb les universitats franceses (i també amb la Xarxa Vives), altres associacions científiques franceses (Société française des hispanistes et ibéro-américanistes) i internacionals (Fòrum internacional d’associacions de catalanistes) i organismes com l’Institut Ramon Llull o l’Institut d’Estudis Catalans.