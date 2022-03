L’ou i el seu alt valor biològic

L’ou és un aliment que conté moltes vitamines tant a el rovell com a la clara, a més de proteïnes d’alt valor biològic. És així mateix, econòmic, accessible, de bon sabor i ha d’incloure’s en la nostra dieta de manera regular. Encara que fa algunes dècades no s’aconsellava consumir més de dos ous a la setmana per la creença que augmentava el colesterol, els estudis han demostrat que és un fals mite i que menjar ous sovint no suposa un risc per a la salut, sinó tot el contrari.

Entre les seves múltiples propietats destaquen:

Té acció antioxidant que proporciona la luteïna i la zeaxantina.

Preveu les malalties cardiovasculars: dins la clara abunden les vitamines A, D, E i K, a més de minerals com el fòsfor, el ferro, el zinc, el seleni o el potassi.

Conté proteïnes d’alta qualitat que ajuden a la formació d’anticossos i enzims que ens protegeixen.

Combat el deteriorament de la vista, ja que cada ou conté la quantitat recomanada diària de vitamina A.

Aporta greixos insaturats i colesterol, sí, però del bo (HDL).

Ajuda al creixement infantil.

És un gran aliat durant el temps de gestació, gràcies a l’abundància d’àcid fòlic.

La Colina, una de les molècules presents en l’ou, és indispensable perquè el fetge i el sistema central funcionin com un rellotge.

No obstant això, cal tenir en compte que per a obtenir els màxims beneficis d’aquest aliment cal saber manipular-lo i conservar-lo adequadament.

Aquests són alguns consells en referència a com fer-ho: