Títol: El gran llibre dels dracs
Escriptora: Theresa Breslin
Il·lustració: Kate Leiper
Editorial: ing Edicions
Pàgines: No especificat
Edat: A partir de 9 anys
Amb el subtítol «10 contes fascinants d’arreu del món», l’editorial ING Edicions ens posa a les mans un interessant volum que recull deu històries de tot el món en què els dracs tenen un paper més o menys protagonista. I dic «més o menys» ja que mercès al recull ens adonem que la figura d’aquest ésser mitològic pot tenir un paper principal, i arribar a ser venerat, o gairebé anecdòtic, com si es tractés d’una simple prova a superar per un heroi maldestre, depenent de l’indret del globus terraqüi on se situï la història.
Així, des de la Xina, amb «La Héhuà i el seu fill drac», fins a l’antiga Grècia, amb «El drac de la Còlquida, guardià del velló d’or», el volum ens fa un recorregut molt il·lustratiu pel com i el què ha suposat i suposa la figura del drac per als asteques, els vikings o els antics egipcis, entre d’altres. Les il·lustracions de l’escocesa Kate Leiper suposen el complement perfecte, amb una magnífica capacitat de retratar i emmarcar cada una de les històries en l’entorn propi on succeeixen, un contrapunt just i necessari per a emmarcar cada narració en un text senzill, de Theresa Breslin i traducció de Marta Busquets, de molt fàcil lectura i que retrata el to popular de les històries, gairebé com si te les estiguessin contant a la vora del foc. Aquest to del text s’allunya de les grans gestes, de l’excés d’adjectivació, i va a la recerca de la música pròpia de l’oralitat, un so que és bo de recuperar ja que aquestes històries poden i han de ser narrades oralment a infants abans d’anar a dormir o a grups classe amb els quals es vulgui compartir l’estona de lectura.
Malauradament, però, la traducció ha estat només això. I dic «malauradament» ja que al nostre país hi ha prou dracs per a merèixer ser inclosos en una adaptació d’aquest volum; pensem en el nostrat drac de Sant Jordi, el de Banyoles o el de Sant Llorenç del Munt, entre d’altres de famosos que han campat per les nostres tradicions. Aquest recull curosament editat —fins i tot han inclòs una cinquena tinta a la coberta— hauria estat de traca i mocador si hagués ofert aquesta mirada més nostrada.
Joan Portell / Clijcat / Faristol