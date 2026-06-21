Reportatge: Juanola, d’un remei nascut a Gràcia a 120 anys de les mítiques píndoles de regalèssia

Hi ha un producte artesanal amb forma romboide, de color negre i amb gust de regalèssia que, en arribar el 1906 a una petita farmàcia del barri de Gràcia, va assolir un èxit que encara perdura avui dia: es tracta de les píndoles Juanola. En tan sols un any de vida es van vendre més de 100.000 caixes a Catalunya, una xifra que el 1913 va incrementar fins a les 236.000. Darrere d’aquest mític producte hi ha el farmacèutic Manuel Juanola Reixach, qui a més de convertir-se en un gran comerciant va deixar un llegat arrelat a un icònic i reconegut producte amb ADN català.
“Juanola és una solució molt de barri, molt barcelonina, per a resoldre un problema comú de manera natural”, explica una portaveu d’Angelini Pharma Espanya a VIA Empresa. L’origen de les pastilles Juanola es troba en la lluita contra la tos i els típics símptomes de refredat, malgrat que a partir de 1998, any en què la marca va ser adquirida per la italiana Angelini Pharma, va obrir el ventall de productes molt més enllà de les píndoles de regalèssia: avui dia, Juanola també produeix caramels, pròpolis, xarops, esprais nasals o gelea reial.
120 anys de regalèssia, mentol i eucaliptol
El que també ha evolucionat fins a l’actualitat és la ciència: aquesta ja permet, entre d’altres, l’edició genètica, dur a terme xenotrasplantaments o explorar la cirurgia robòtica. Però el que irònicament no ha canviat en tot aquest temps és que els refredats encara “s’han de passar”, i els millors aliats del senyor Juanola per donar lloc a les reconegudes píndoles van ser l’extracte de regalèssia, el mentol i eucaliptol.
Cap a la dècada dels quaranta, el fill de Juanola, Manuel Juanola Cervera, va impulsar finalment Laboratorios Juanola
Manuel Juanola potser mai hauria imaginat una expansió com la que van veure les seves pastilles que, si bé és cert el 1930 ja es distribuïen arreu de l’estat espanyol, l’esclat de la Guerra Civil va suposar una gran amenaça per a la seva expansió. De fet, el petit laboratori que Juanola impulsava aleshores va haver de tancar uns mesos, en contra de la voluntat dels treballadors, clients i, fins i tot, veïns del barri. Així i tot, cap a la dècada dels quaranta, el fill de Juanola, Manuel Juanola Cervera, va impulsar finalment Laboratorios Juanola per a donar resposta a la forta demanda del producte i continuar creixent.
Amb presència a més de 20.000 farmàcies de l’estat espanyol, Angelini Pharma va vendre fins a 4,2 milions d’unitats de Juanola en el segment de la gola el 2025.
L’adquisició d’Angelini Pharma i el trasllat a Sant Quirze del Vallès
El 1998, quan Juanola ja comptava amb l’operativa d’una petita empresa familiar que donava feina a divuit professionals i facturava prop de 465 milions de pessetes -uns 2,8 milions d’euros- va ser adquirida pel grup Angelini Pharma, quan es trobaven José María i Eduardo Juanola Massa al capdavant. “Des d’aleshores la marca ha crescut moltíssim, ja que ara compta amb uns equips i departaments propis d’una multinacional que potencien les diferents solucions i investiguen nous formats”, afegeix la portaveu.
L’adquisició va comportar, set anys més tard, el trasllat de les instal·lacions del barri de Gràcia a Sant Quirze del Vallès, concretament a una planta de 2.000 metres quadrats que actualment produeix tres milions d’unitats de productes l’any i dona feina a sis treballadors, una tercera part respecte als que hi havia a Juanola en ser adquirida. La planta està equipada amb tecnologia puntera, malgrat que es manté, segons la companyia, “l’essència artesanal” de Juanola.
Juanola va ser adquirida el 1998, quan donava feina a divuit professionals i facturava prop de 465 milions de pessetes -uns 2,8 milions d’euros-
Angelini Pharma és la divisió farmacèutica d’Angelini Industries. El grup va néixer com una empresa familiar impulsada el 1919 -tretze anys després del naixement de les Juanola- per Francesco Angelini i, si bé compta amb una forta presència a Europa, comercialitza fins a una setantena de països d’arreu del món, amb un equip de gairebé 3.000 treballadors. El grup va facturar 1.200 milions d’euros el 2024 a partir de les grans àrees a què es dedica, com ara la salut del cervell (brain health) i l’atenció mèdica al consumidor (consumer healthcare) -és aquest darrer segment al qual pertany Juanola-. Per la seva banda, la filial espanyola compta amb uns 200 empleats, establerts a Viladecans.
La primera fita del grup a escala internacional es va produir el 1941, quan va fundar l’Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco (ACRAF), una empresa destinada a la distribució de fàrmacs que va adoptar un paper clau a Itàlia, on l’anèmia va esdevenir una de les principals conseqüències que va viure la població arran de la Segona Guerra Mundial. ACRAF va ser la primera companyia del país a importar un tractament clau contra aquesta malaltia.
Per David Lombrana. Periodista