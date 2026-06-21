La catalèpsia es caracteritza per una rigidesa muscular extrema, una reducció dràstica de la resposta als estímuls externs i la capacitat de mantenir el cos en postures fixes durant llargs períodes. Durant un episodi de catalèpsia, una persona pot semblar completament immòbil, amb respiració superficial i una absència aparent de reacció.
Aquesta condició pot ser causada per diverses afeccions subjacents, inclòs:
Trastorns neurològics, com la malaltia de Parkinson o l’epilèpsia.
Alteracions psiquiàtriques, com la catatonia, un estat associat a trastorns com la depressió severa o l’esquizofrènia.
Consum de drogues o medicaments, especialment aquells que afecten el sistema nerviós central, com els antipsicòtics o els sedants.
Estrès extrem o situacions traumàtiques.
Encara que la catalèpsia en si mateixa no sol ser mortal, comporta riscos significatius:
Confusió diagnòstica: La catalèpsia pot ser confosa amb la mort en situacions extremes, fet que podria portar a accions errònies, com un enterrament prematur en èpoques passades.
Lesions físiques: La immobilitat prolongada pot causar úlceres per pressió, rigidesa articular o problemes de circulació sanguínia.
Problemes respiratoris: En casos greus, la reducció de la funció respiratòria podria comprometre la salut.
Impacte emocional i social: Les persones que experimenten episodis de catalèpsia sovint pateixen ansietat i estigmatització, especialment si no es diagnostica adequadament.
El diagnòstic de la catalèpsia requereix una avaluació mèdica i neurològica detallada, com poden ser ressonàncies magnètiques, electroencefalogrames o anàlisis de sang per a identificar les possibles causes subjacents.
El tractament dependrà de la causa específica. En casos secundaris a trastorns psiquiàtrics, s’utilitzen fàrmacs com benzodiazepines o teràpies conductuals. Si la catalèpsia està relacionada amb malalties neurològiques, es poden administrar medicaments específics per a controlar els símptomes.