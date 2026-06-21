La catalèpsia

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En èpoques passades hi havia hagut enterraments prematurs per culpa de la catalèpsia (Getty Images)
En èpoques passades hi havia hagut enterraments prematurs per culpa de la catalèpsia (Getty Images)

La catalèpsia es caracteritza per una rigidesa muscular extrema, una reducció dràstica de la resposta als estímuls externs i la capacitat de mantenir el cos en postures fixes durant llargs períodes. Durant un episodi de catalèpsia, una persona pot semblar completament immòbil, amb respiració superficial i una absència aparent de reacció.

Aquesta condició pot ser causada per diverses afeccions subjacents, inclòs:

Trastorns neurològics, com la malaltia de Parkinson o l’epilèpsia.

Alteracions psiquiàtriques, com la catatonia, un estat associat a trastorns com la depressió severa o l’esquizofrènia.

Consum de drogues o medicaments, especialment aquells que afecten el sistema nerviós central, com els antipsicòtics o els sedants.

Estrès extrem o situacions traumàtiques.



Encara que la catalèpsia en si mateixa no sol ser mortal, comporta riscos significatius:

Confusió diagnòstica: La catalèpsia pot ser confosa amb la mort en situacions extremes, fet que podria portar a accions errònies, com un enterrament prematur en èpoques passades.

Lesions físiques: La immobilitat prolongada pot causar úlceres per pressió, rigidesa articular o problemes de circulació sanguínia.

Problemes respiratoris: En casos greus, la reducció de la funció respiratòria podria comprometre la salut.

Impacte emocional i social: Les persones que experimenten episodis de catalèpsia sovint pateixen ansietat i estigmatització, especialment si no es diagnostica adequadament.



El diagnòstic de la catalèpsia requereix una avaluació mèdica i neurològica detallada, com poden ser ressonàncies magnètiques, electroencefalogrames o anàlisis de sang per a identificar les possibles causes subjacents.

El tractament dependrà de la causa específica. En casos secundaris a trastorns psiquiàtrics, s’utilitzen fàrmacs com benzodiazepines o teràpies conductuals. Si la catalèpsia està relacionada amb malalties neurològiques, es poden administrar medicaments específics per a controlar els símptomes.

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