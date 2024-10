L’OSCE-PA aborda la migració, els conflictes armats i la importància de lluitar contra el canvi climàtic

Carles Naudi, Noemí Amador, Meritxell López i Pol Bartolomé a Dublín (Consell General)

La 22a reunió de tardor de l’Assemblea Parlamentària de l’OSCE (OSCE-PA) s’ha celebrat al llarg d’aquesta setmana a Dublín (Irlanda) amb la participació de la delegació del Consell General formada per Meritxell López, Pol Bartolomé, Carles Naudi i Noemí Amador. L’edició d’enguany ha girat entorn els “Cinquanta anys després de Hèlsinki: el paper dels parlaments en el reforç del model integral de pau i seguretat de l’OSCE”. L’Assemblea ha fet una crida per a reforçar el multilateralisme i adoptar un enfocament més eficient de la diplomàcia internacional i de la seguretat cooperativa.

La primera sessió, de les tres programades, s’ha centrat en l’enfocament de l’OSCE en el cicle del conflicte, en particular la facilitació del diàleg, la resolució de conflictes, el suport a la mediació, la conciliació i la rehabilitació després del conflicte.

La segona sessió de conferències ha girat entorn del paper dels parlamentaris a l’hora d’abordar la crisi climàtica, inclòs el compliment dels compromisos globals abans de la COP29. En aquest debat ha intervingut la cap de la delegació del Consell General, Meritxell López que ha remarcat que “la lluita contra el canvi climàtic i l’acompliment de l’Acord de París han de ser el centre de les nostres polítiques i esforços legislatius”. A més ha subratllat que “el canvi climàtic representa un risc col·lectiu a escala mundial, suposant una amenaça addicional per a les zones geogràficament vulnerables i els països sense litoral” i ha afegit que “és un factor multiplicador d’altres riscos per a la seguretat global” com els conflictes pels recursos naturals o les migracions forçades.

En la tercera sessió, els parlamentaris han tractat sobre la millora de la governança de la migració a la regió de l’OSCE per a fomentar el desenvolupament sostenible.

La Sessió de tardor de l’OSCE-PA va començar aquest passat dimecres amb la reunió de la Comissió Permanent on es van presentar els informes d’activitats de la presidenta, el secretari general i del tresorer. També es va aprovar una modificació del Reglament relatiu al mandat del president de l’Assemblea el qual passarà a ser de dos anys no renovables, fins ara el mandat era d’un any renovable per un any més.

Abans de la inauguració de la sessió de tardor, dimarts, Meritxell López i Pol Bartolomé van participar en les activitats organitzades per la Xarxa de Joves Parlamentaris de l’OSCE durant la qual van visitar la presó Montjoi Prison i van mantenir un debat amb un grup de presos sobre el concepte de “la veritat”. Dimarts a la tarda, Pol Bartolomé va participar amb altres parlamentaris de l’OSCE-PA i estudiants universitaris en un debat entorn de l’intervencionisme occidental en la geopolítica global organitzat per la Societat de Filosofia del Trinity College de Dublín.

La pròxima reunió de l’Assemblea Parlamentària de l’OSCE serà el 20 i 21 de febrer de 2025 a Viena, Àustria, en la 24a Sessió d’Hivern.