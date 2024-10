El PS reclama una rectificació i disculpa pública de la CEA sobre que la meitat de treballadors del país resideixin fora

Els consellers generals socialdemòcrates, Susanna Vela, Pere Baró i Judith Salazar (PS)

Des del Partit Socialdemòcrata lamenten i denuncien les declaracions dels representants de la Confederació Empresarial d’Andorra (CEA) a través d’un comunicat als mitjans de comunicació en què valoren positivament que un 50% dels treballadors del país resideixin fora de les fronteres del Principat. “Els socialdemòcrates considerem que les persones que fan créixer i progressar Andorra tenen el dret de viure-hi. El creixement econòmic del Principat ha de ser sostenible i no pot implicar l’expulsió de la classe treballadora”.

El PS afegeix que “allò que des de la CEA assenyalen com a bon model per a poder acomodar les necessitats futures de les empreses andorranes, emmirallant-se en països com Luxemburg, és una discriminació absoluta. La nostra situació no és comparable a la d’un país on la meitat dels treballadors han de residir en Estats veïns, però els salaris són molt superiors, i les vies d’accés i la mobilitat són molt millors, per a esmentar només algunes diferències significatives”, asseguren els socialdemòcrates.

Per aquests motius, el PS reclama que la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) “rectifiqui i es disculpi públicament respecte les seves declaracions i aposti per mesures que vetllin pels interessos dels seus afiliats, però que també tingui en compte els drets de les persones que fan possible el desenvolupament de les empreses que les conformen”.