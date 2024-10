Cancel·len la 3a edició del torneig WTA125 Andorra Open per “manca de suport”

Els organitzadors asseguren que el torneig s’ha de cancel·lar per “manca de suport”. Foto: Andorra Open WTA125)

“Amb gran tristesa, l’organització del torneig WTA125 Andorra Open anuncia que, per circumstàncies alienes a la nostra voluntat, enguany no es podrà portar a terme la 3a edició del torneig”. Amb aquests termes s’expressa Enric Molina Mur, director del torneig i soci de Tennium. Molina afegeix que “malgrat que vam iniciar aquest projecte amb la màxima il·lusió i amb una visió a mig-llarg termini, enguany ens hem vist obligats a prendre la decisió de no celebrar el torneig per la manca de suport.”

El director del torneig assenyala que “estem orgullosos d’haver organitzat el torneig professional més gran celebrat mai al Principat”. Indica que també volen mostrar el seu agraïment a la WTA, a les institucions d’Andorra i a la resta de patrocinadors, així com a la Federació Andorrana de Tennis, les jugadores, els treballadors i a tots aquells que han contribuït a l’èxit de l’esdeveniment. “Gràcies per la confiança dipositada en Tennium al llarg d’aquest camí, que malauradament avui es veu interromput, però que esperem reprendre en un futur si es donen les condicions necessàries”, manifesta Molina

Molina ha afegit que “continuarem treballant amb l’esperança de desenvolupar nous projectes esportius al país”. Finalment, l’organització vol agrair a tots els aficionats que han gaudit del millor tennis femení al Poliesportiu d’Andorra i espera retrobar-se amb ells en el futur.