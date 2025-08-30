Les visites guiades i teatralitzades a Encamp, al setembre, amb un nou escenari: el conjunt històric de les Bons

Encamp presenta per aquest setembre una novetat de les activitats culturals més exitoses dels darrers anys, les visites teatralitzades per a descobrir els murals de la Mosquera, una experiència que combina art urbà, història i teatre. Enguany s’incorpora com a novetat, un segon espai a les visites, el conjunt històric de les Bons.
En aquest cas, els assistents podran gaudir d’una visita teatralitzada pels racons d’aquest indret emblemàtic, amb sortida des de la font de les Bons. Un cop finalitzada, s’oferirà de manera opcional una visita guiada a l’interior de l’església romànica de Sant Romà de les Bons, conduïda per un guia del departament de Promoció cultural de Patrimoni del Govern d’Andorra.
Les visites teatralitzades es duen a terme des de 2022 coincidint amb la inauguració dels murals de la Mosquera realitzats per l’artista andorrana Samantha Bosque.
L’escola de teatre Entreacte serà l’encarregada de donar vida als personatges durant el recorregut.
L’itinerari de la Mosquera, amb sortida des de la plaça dels Arínsols, permet als participants descobrir una desena de murals creats per Samantha Bosque, tot desgranant les històries i significats que s’amaguen darrere de cada obra.
Horaris i reserva prèvia
Les visites al conjunt històric de les Bons tindran lloc els dissabtes 6 i 13 de setembre, amb dues sessions cada dia, la primera a les 11.30 h i la segona a les 12.30 h. Pel que fa a les visites als murals de la Mosquera, aquestes es faran els dissabtes 20 i 27 de setembre, també amb dues sessions per jornada, a les 11.30 h i a les 12.30 h.
Per a participar a les visites és necessari fer reserva prèvia enviant un correu a turisme@encamp.ad, trucant al +376 731 000 o enviant un WhatsApp al +376 641 000. El preu de la inscripció és d’1 euro per persona.