Liberals d’Andorra agraeix la tasca i la dedicació de Verònica Canals al capdavant del Ministeri de Turisme durant els últims dos anys. La política encampadana ha anunciat la seva renúncia del càrrec, per motius personals i familiars.

Des de Liberals destaquem que Canals ha exercit una feina enorme encapçalant una cartera indispensable per a l’economia del país. A més, ha liderat un sector en un context d’extrema dificultat degut a la reducció de la mobilitat als països veïns per fer front a la pandèmia. La fins avui titular de Turisme ha centrat tots els seus esforços en assentar les bases per a una ràpida recuperació dels mercats turístics comptant, en tot moment, amb els actors implicats del país.

La sortida de Verònica Canals del Govern de coalició ha provocat una remodelació de l’Executiu per als dos anys que queden de legislatura que impliquen canvis en les carteres liderades per ministres liberals.

D’aquesta manera, Víctor Filloy que fins ara estava al capdavant del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut passarà a ser el nou titular d’Ordenament Territorial i Habitatge. Filloy ha estat dirigint, especialment l’últim any i mig, un ministeri clau per al benestar de la nostra societat, destinant tots els recursos necessaris per donar el màxim suport a tots aquells ciutadans i ciutadans que s’han vist afectats per les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia.

Per últim, Judith Pallarés, ministra de Funció Pública i Simplificació de l’Administració, també canvia de cartera i passarà a ser la nova titular d’Afers Socials i Joventut. Pallarés farà el traspàs a Trini Marín, que s’incorpora a l’Executiu, havent assolit els objectius que s’havia marcat: pacificar la relació de Govern amb els treballadors públics i tancar la reforma de l’Administració que quedarà detallada en un projecte de llei que està a punt de ser aprovat pel Consell de Ministres.

Liberals d’Andorra