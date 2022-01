L’Herpes Zòster o també denominat Brià o Bèrbol (Culebrilla en castellà), és una erupció de la pell causada pel virus “Varicel·la-zòster”, un virus de la família dels herpes i el mateix que causa la varicel·la. De fet, aquest virus sorgeix a conseqüència d’aquesta malaltia, i és que després de contreure la varicel·la, l’Herpes Zòster queda com a adormit en el nostre organisme i pot arribar a reactivar-se sense una causa concreta.

A més de les butllofes que es formen i que ja per si soles són incòmodes i doloroses, es poden donar altres complicacions una mica més greus com l’encefalitis, dolors crònics, i fins a infarts, donada la possibilitat que existeix que es tapin les artèries. Per això, és aconsellable acudir a un especialista perquè ens faci una valoració i ens indiqui el procediment a seguir.

Els símptomes més comuns d’aquest virus són dolor, picor, cremor i formigueig de les zones afectades, que en general solen ser la cara o el tors. Aquests primers senyals donen lloc, dies després a l’aparició de les esmentades butllofes.

L’Herpes-Zòster no es contagia sempre que s’hagi passat la varicel·la o bé estiguem vacunats. En persones que no han passat per cap de les situacions anteriors, el que es contagiarà serà directament la varicel·la.

Com a tractament específic, no hi ha res per a curar-lo, però si poden fer-se algunes accions a fi d’alleujar o disminuir els efectes, com seria aplicar compreses fredes sobre la pell afectada o bé una crema que contingui capsaïcina o antihistamínics per a reduir la picor.

Portar una vida saludable, evitar l’exposició al sol i disminuir l’ansietat i l’estrès, pot ajudar a prevenir-lo.