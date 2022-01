El Festival de Cultures del Pirineu tindrà lloc del 24 al 31 de juliol de 2022

L’Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya (OMAC) inaugurarà el 31è Festival de Cultures del Pirineu, el Dansàneu, que tindrà lloc entre el 24 i el 31 de juliol de 2022. El Consell Cultural de les Valls d’Àneu ha presentat aquest dimarts la imatge de l’edició de 2022 del festival, guardonat enguany amb el Premi Nacional de Cultura. Es tracta d’una fotografia d’Ana Amorós i Lewis Blakely feta per al projecte pirinenc ‘L’Arbre Humà’, de l’acordionista pallaresa Roser Gabriel i Pla.

La 31a edició de l’esdeveniment cultural fa les seves primeres passes malgrat les incerteses que planteja la pandèmia. En un acte al Paller de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, s’han donat a conèixer les tres primeres propostes que formaran part del certamen, que arrencarà al Prat de Rinau d’Esterri d’Àneu amb l’OMAC, una formació orquestral integrada per 31 músics joves nascuda amb la voluntat de fer arribar a nous públics creacions originals de l’àmbit de la música d’arrel. L’orquestra catalana oferirà l’espectacle ‘Trencadís’, de nova creació i signat pel jove compositor olotí Daniel López a partir de poesia postcontemporània en llengua catalana. Els autors musicats seran Enric Casasses, Clara Fiol, Anna Gual, Sònia Moya, Mireia Calafell, Josep Pedrals, Juana Dolores Romero i Rosa Vilanova. La directora del Dansàneu, Rut Martínez, ha explicat que es vol obrir el festival “a grups més nombrosos” després de centrar-se en actuacions de petit format en els darrers dos anys a causa de la pandèmia.

Per la seva banda, la cloenda del Dansàneu anirà a càrrec del ballarí i coreògraf basc Jon Maya, que ha convertit la seva companyia, Kukai Dantza, en una referència en l’àmbit europeu. L’artista dialogarà amb la tradició i la contemporaneïtat a través d’un sol ballat i ocasionalment en conversa amb un músic en directe. L’actuació tindrà lloc el 31 de juliol a Santa Maria d’Àneu, al nucli d’Escalarre (la Guingueta d’Àneu) i serà seguida durant el seu procés de gestació per una dotzena de persones becades pel Pla d’impuls de la dansa tradicional, del qual el festival n’és un dels impulsors.

Mentre, el concert de les Tarta Relena, el grup de folk i electrònica que integren Marta Torrella i Helena Ros, tindrà lloc el 26 de juliol a Santa Maria. El duet vocal hi presentarà el seu darrer disc, ‘Fiat Lux’, tot buscant la complexitat en la senzillesa i la màxima expressió amb l’ús del mínim d’elements possibles. Pel que fa a les entrades dels tres espectacles confirmats, es posaran a la venda aquest dimecres amb preus que van dels 18 als 20 euros. Els aforaments del festival continuaran sent mitjans i petits per defugir de la massificació.

Investigació al voltant de la memòria històrica

D’altra banda, el president del Consell Cultural de les Valls d’Àneu, Ferran Rella, ha manifestat que es continuarà aprofundint en el treball d’investigació i divulgació d’aspectes relacionats amb la memòria històrica i democràtica. Així, la temàtica que es tractarà, tant en la presentació d’un llibre com en una acció artística dissenyada en el marc del festival, és el seguiment a les set persones deportades de les Valls d’Àneu que l’historiador Josep Calvet està estudiant per encàrrec del mateix Consell Cultural.

La presentació del cartell d’aquest dimarts ha acabat amb l’estrena del monòleg teatral ‘La fulla’, original de l’escriptor Jordi Lara i creat a partir de textos del poeta Josep Carner. Aquesta peça breu, interpretada per l’actor Eduard Mauri i amb direcció escènica de Leo Vicente, és un encàrrec del Dansàneu i té voluntat de rodatge a partir de la primavera de 2022.