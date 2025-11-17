L’execució conjunta del pressupost de despeses del sector públic presenta un increment del +7,1% (segon trimestre)

L’execució conjunta del pressupost de despeses dels subsectors institucionals del sector públic ha estat de 601,50 milions d’euros per al segon trimestre de 2024, amb un increment del +7,1% respecte al segon trimestre de l’any anterior. L’execució dels ingressos ha estat de 747,32 milions d’euros, amb un increment del +9,4% respecte al segon trimestre de l’any anterior.
Pel que fa als resultats de l’execució d’ingressos i despeses per al segon trimestre de 2025, el resultat de gestió (ingressos menys despeses sense tenir en compte les despeses financeres i sense actius ni passiu financers) ha estat de 156,55 milions d’euros (+14,0%) i el resultat de caixa (ingressos menys despeses, sense actius ni passiu financers) ha estat d’un superàvit de 147,76 milions d’euros, amb un increment del +15,4% respecte al segon trimestre de l’any passat. El resultat pressupostari (incloent-hi tots els ingressos i despeses) ha estat d’un superàvit de 145,82 milions d’euros, amb un increment del +20,4% respecte al segon trimestre de l’any passat.
Sense tenir en compte les transferències internes que fa el Govern a favor dels comuns i de la CASS i les despeses de la CASS cap al Fons de Reserva de Jubilació (totes elles despeses internes que les diferents entitats preveuran com a ingressos per a després fer les despeses pertinents i que, per tant, no es preveuen dos vegades), i sense tenir en compte els actius i passius financers d’ingressos i despeses, l’execució de despeses ha estat 329,40 milions d’euros per al segon trimestre de 2025, amb un increment del +6,6% respecte al segon trimestre de l’any anterior.
Pel que respecta als ingressos, amb les mateixes consideracions, ha estat de 670,34 milions d’euros per al segon trimestre de 2025, amb un increment de +8,4% respecte al segon trimestre de l’any anterior.
Pel que fa als resultats de l’execució pressupostària d’ingressos i despeses, amb les consideracions anteriors, han estat pel resultat de gestió un superàvit de 349,73 milions d’euros (+9,9%) i pel resultat de caixa un superàvit de 340,94 milions d’euros (+10,3%).
Tenint en compte el segon trimestre estricte, només els tres mesos d’abril a juny de 2025, l’execució conjunta del pressupost de despeses dels subsectors institucionals del sector públic ha estat de 323,98 milions d’euros, amb una disminució del -0,2% respecte al segon trimestre de l’any anterior. L’execució dels ingressos ha estat de 432,36 milions d’euros, amb un increment del +9,2% respecte al segon trimestre estricte de l’any anterior.
Pel que fa als resultats de l’execució d’ingressos i despeses per al segon trimestre estricte de 2025, el resultat de gestió ha estat de 114,94 milions d’euros (+44,1%) i el resultat de caixa ha estat d’un superàvit de 110,45 milions d’euros, amb un increment del +47,3% respecte al segon trimestre estricte de l’any passat.
El resultat pressupostari ha estat d’un superàvit de 108,39 milions d’euros, amb un increment del +52,4% respecte al segon trimestre estricte de l’any passat. Sense tenir en compte les transferències internes que fa el Govern a favor dels comuns i de la CASS i les despeses de la CASS cap al Fons de Reserva de Jubilació (totes elles despeses internes que les diferents entitats preveuran com a ingressos per després fer les despeses pertinents i que, per tant, no es preveuen dos vegades), i sense tenir en compte els actius i passius financers d’ingressos i despeses, l’execució de despeses ha estat de 169,45 milions d’euros per al segon trimestre estricte de 2025, amb un decrement del -6,0% respecte al segon trimestre estricte de l’any anterior.
Pel que respecta als ingressos, amb les mateixes consideracions, la liquidació d’ingressos ha estat de 395,18 milions d’euros per al segon trimestre estricte del 2025, amb un increment del +6,6% respecte al segon trimestre estricte de l’any anterior.
Pel que fa als resultats de l’execució pressupostària d’ingressos i despeses, amb les consideracions anteriors, han estat pel resultat de gestió un superàvit de 230,22 milions d’euros (+18,0%) i pel resultat de caixa un superàvit de 225,72 milions d’euros (+18,6%).