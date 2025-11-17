Andorra i Àustria celebren 30 anys de relacions diplomàtiques

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha participat en la jornada de commemoració del 30è aniversari de l’establiment de relacions diplomàtiques entre el Principat d’Andorra i la República d’Àustria, una efemèride que ha tingut lloc aquest dilluns a Viena amb diversos actes institucionals. La ministra Tor ha visitat el Parlament austríac, on ha mantingut una reunió amb membres del Grup parlamentari per a les relacions amb Andorra i membres del Comitè d’Afers Exteriors del Consell Nacional i del Consell Federal, i també ha pronunciat la conferència “Els reptes d’un estat petit europeu en l’arena internacional”, a l’Acadèmia diplomàtica de Viena.
La jornada ha clos amb un acte públic en què la titular d’Afers Exteriors ha recordat que les relacions diplomàtiques entre ambdós països es van formalitzar el 20 de març de 1995 a la seu de les Nacions Unides, a Nova York i, en aquest sentit, ha volgut posar en relleu el paper que Àustria va tenir des d’aquells primers passos d’Andorra a l’escena internacional. Així doncs, ha ressaltat la figura del jurista austríac, Karl Zemanek, expert que va acompanyar el procés de definició de l’estatus internacional d’Andorra i de la futura reforma institucional. Aquest homenatge ha comptat amb la presència de la filla i el net del professor Zemanek.
La minista Tor ha destacat la “relació bilateral sòlida, fonamentada en el respecte mutu, la comprensió i una visió compartida davant dels reptes globals” que han construït Andorra i Àustria al llarg d’aquestes tres dècades. La ministra ha remarcat el compromís d’Andorra amb un multilateralisme “efectiu i inclusiu” i ha explicat que, com Àustria, Andorra defensa el principi de neutralitat activa, però que “la neutralitat no s’ha de confondre mai amb la indiferència”.
Pel que fa a la cooperació econòmica i financera, ha destacat que les inversions i els intercanvis comercials entre ambdós països han augmentat de manera constant i ha detallat que, de fet, Àustria ocupa actualment el desè lloc entre els principals socis comercials d’Andorra. Imma Tor ha anunciat que les negociacions d’un conveni per a evitar la doble imposició es troben en la fase final, i ha remarcat que aquest acord “serà un pas decisiu per a promoure les relacions comercials, atraure inversió i fomentar el creixement econòmic, garantint un marc fiscal més just i més favorable per a ambdues parts”.
La ministra ha agraït també de manera especial el suport d’Àustria en la relació entre Andorra i la Unió Europea, en particular pel que fa a la negociació de l’Acord d’associació. L’acte s’ha tancat amb l’entrega dels facsímils de Protocol de 1995 sobre l’establiment de les relacions diplomàtiques entre Andorra i Àustria, signat pels representants permanents a Nova York.