Istanbul acull la 23a Sessió de tardor de l’Assemblea Parlamentària de l’OSCE amb presència d’Andorra

La ciutat d’Istanbul, a Turquia, acull la 23a Sessió de tardor de l’Assemblea Parlamentària de l’OSCE fins al dimecres, 19 de novembre, sota el lema: “L’OSCE als 50 anys: revitalitzar el multilateralisme a través del diàleg i la cooperació”. Aquest dilluns, 17 de novembre, s’ha iniciat la sessió amb una trobada de la Comissió Permanent on ha participat una delegació andorrana.
La trobada consisteix en una conferència parlamentària i reunions del Fòrum Mediterrani i la Comissió Permanent. Durant les tres sessions de treball, els parlamentaris de l’OSCE escoltaran les intervencions d’acadèmics i representants de les organitzacions internacionals, que se centraran a reforçar el diàleg i la confiança en una era d’incertesa, enfortir el comerç mundial basat en normes i donar prioritat a la dignitat humana mitjançant la protecció de les vides i el suport a les comunitats.
El Fòrum Mediterrani, que tindrà lloc el 19 de novembre, se centrarà en la situació de l’Orient Mitjà i comptarà amb les intervencions d’un representant de Turquia i de les delegacions dels socis mediterranis de l’OSCE.
En la 23a sessió de tardor de l’OSCE-PA hi participa la delegació del Consell General encapçalada per Meritxell López (cap de la delegació), Pol Bartolomé, Noemí Amador i Carles Naudi.