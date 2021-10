L’estrès influeix en la caiguda del cabell

És important saber que la salut del nostre cabell està directament lligada al nostre estat d’ànim, per la qual cosa qualsevol moment d’ansietat o estrès pot provocar una resposta inflamatòria en el pèl i generar una major quantitat de l’hormona anomenada cortisol. Aquest augment afebleix el fol·licle pilós, la qual cosa es tradueix en la caiguda del cabell.

Encara que tots els tipus d’alopècia poden incrementar-se per la influència de l’estrès, la més freqüent sol ser l’alopècia nerviosa, que es caracteritza per alterar el cicle vital dels fol·licles pilosos, fent que aquests passin d’una fase en creixement a una en repòs i que, per tant, el pèl s’afebleixi i la seva pèrdua es faci evident.

A pesar que l’estrès se situa com el desencadenant principal de l’alopècia nerviosa, també existeixen altres factors que propicien aquesta caiguda, com els canvis estacionals o climàtics, seguir dietes extremes, o descurar la ingesta de ferro, entre altres.

No obstant això, l’alopècia per estrès és temporal i reversible. Per a combatre la pèrdua capil·lar nerviosa, els experts recomanen portar una dieta equilibrada, dormir almenys set hores diàries, fer massatges al cuir cabellut, o practicar esport amb assiduïtat; així com dur a terme tècniques que contribueixin a la relaxació o centrar-se en aficions que facin que els símptomes d’aquest problema siguin menors.

