S’aprova el nomenament en formació de 10 agents de Policia i 2 agents penitenciaris

El Govern, a proposta del titular de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha aprovat el nomenament en formació de vuit alumnes agents de policia, el nomenament en formació de dos alumnes més agents de policia en reserva de plaça, així com el nomenament de dos agents penitenciaris, en reserva de plaça de la convocatòria per a la cobertura de dues places vacants que no són de nova creació.

D’aquesta manera, en la sessió de Govern s’han aprovat el nomenament dels 8 alumnes agents de Policia, en període de formació a comptar del 8 de novembre del 2021, així com el nomenament dels dos alumnes agents de Policia en període de formació, en reserva de plaça, a comptar a partir del 8 de novembre.

En la mateixa sessió també s’ha aprovat nomenar dos agents penitenciaris que es troben en reserva de plaça, per respondre a la cobertura de dues places vacants que no són de nova creació.