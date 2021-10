El Saló del Caravaning presenta enguany la seva edició més completa

En línia amb les principals tendències del sector, el saló, que organitza Fira de Barcelona amb la col·laboració d’Aseicar (Associació Espanyola de la Indústria i el Comerç del Caravàning) i Gremcar (Gremi d’Empresaris de Caravàning de Catalunya) del 16 al 24 d’octubre als pavellons 4, 5 i 7 del recinte de Gran Via, reforça la seva aposta per les autocaravanes, caravanes i campers que es mantenen com la principal zona expositiva d’aquesta convocatòria, seguida dels accessoris.

L’espai més gran torna a ser el de les autocaravanes i caravanes amb una vintena d’empreses expositores, d’entre les quals destaquen marques com Adria, Benimar, Carthago, Challenger, Concorde, Dreamer, Elnagh, Eura-Mobile, Giotti, Itineo, Karmann, McLouis, Mobilvetta, Phoneix, Dranger, Rapido, Rimor, Roller o Yakart, entre d’altres, que presentaran al públic les principals novetats d’aquest any i del vinent.

L’eclosió de les furgonetes camper es reflecteix també al saló i formant, així, la segona àrea més extensa d’aquesta edició, amb 31 expositors presents, entre empreses especialitzades en camperitzar vehicles com Catalunya Van, Drop Campers, Furgokaravaning o Westfalia, i marques consagrades com Ford, Iveco, Mercedes Benz, Nissan o bé Toyota.

Pel que fa als accessoris, hi ha més de 30 empreses que posen a disposició dels visitants productes per a millorar l’experiència en una caravana, autocaravana, camper o una tenda de campanya com poden ser sistemes de suspensió pneumàtica o d’acoblament de caravanes, gats d’estabilització, articles per a la higiene i desinfecció de l’aigua, dipòsits residuals, plaques solars o bateries, entre d’altres.

Igualment, participen una vintena d’empreses fabricants i distribuïdores de l’àmbit del càmping.

Esports i activitats

Tanmateix, l’oferta comercial d’aquesta edició es diversifica gràcies a la nova àrea ‘Caravaning Sports’ que comportarà l’entrada, per primera vegada, d’empreses vinculades al món dels esports de muntanya i les activitats d’aventura.

Organitzat de la mà d’AFYDAD, l’Associació Espanyola de Fabricants i Distribuïdors d’Articles Esportius, ofereix un espai comercial amb presència de les principals marques espanyoles del sector, així com la possibilitat de provar productes de la marca de roba tècnica Salomon o testar bicicletes premium a través de la botiga especialitzada Probike.

Durant els dos caps de setmana en què el saló estarà en marxa, també hi ha obertes les àrees temàtiques Travelvaning, Caravaning Kids i Gastrovaning que ofereixen un ampli programa d’activitats.

Travelvaning és el punt de trobada entre viatgers amb l’organització de xerrades sobre el món camper, projeccions de documentals sobre l’estil de vida vanlife o música en directe. Carvaning Kids, de la seva banda, proposa als més petits de la casa dos circuits de bicicleta i un concurs familiar per muntar una tenda en el mínim temps possible. Finalment, Gastrovaning ofereix propostes gastronòmiques en furgonetes vintage.