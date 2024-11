L’Espai Municipal de Dansa de la Seu arrenca el nou curs amb una vuitantena d’alumnes

Una sessió de l’Espai Municipal de Dansa de la Seu (Aj. la Seu)

L’Espai Municipal de Dansa (EMD) de la Seu d’Urgell ha iniciat el nou curs 2024-25 amb una vuitantena d’alumnes a partir dels 3 anys, amb un total d’onze grups, i compta com a dues professores: Paula Martín (també directora) i Maria Castillo. “Aquest any continuarem amb el nostre compromís d’oferir una formació integral als i a les nostres alumnes, posant èmfasi no només en el desenvolupament tècnic, sinó també en el creixement personal”, explica la directa de l’Espai Municipal de Dansa, Paula Martín.

L’Espai Dansa ofereix classes de diferents modalitats de dansa com urban, hip hop, contemporani i clàssic, així com també classes de ladystyle i sexystyle, aquestes dues darreres modalitats per a persones majors de 18 anys. Val a dir que l’Espai Municipal de Dansa encara disposa d’algunes places lliures. Per a més informació es pot trucar o fer consulta presencialment.





La dansa, més que moviment

L’Espai Municipal de Dansa de la Seu d’Urgell entén la dansa com una eina per a explorar l’expressió personal, fomentar la col·laboració entre companys i companyes, i gaudir de la bellesa del moviment.

“Cada classe és una oportunitat per als i les alumnes de descobrir noves formes de comunicació i creativitat, alhora que es preparen per a superar nous reptes”, afirma la directora de l’EMD.