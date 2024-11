247 controls i 6 detinguts en la darrera campanya contra l’alcohol i les drogues al volant

Un alcoholímetre (Policia d’Andorra)

La Policia ha efectuat un total de 247 controls durant la darrera campanya contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues que s’ha dut a terme entre el 28 d’octubre i el 3 de novembre. Durant aquesta setmana, que coincidia amb Tots Sants, la Policia ha detingut sis conductors, la majoria veïns del Principat, d’entre 23 i 44 anys. Tres dels arrestats han estat implicats en accidents de circulació amb danys materials a Sant Julià de Lòria, Encamp i Escaldes-Engordany. Un altre dels detinguts, a més de conduir sota els efectes de l’alcohol, tenia el permís suspès fora de l’horari laboral i, per tant, també va ser arrestat per un delicte contra l’Administració de Justícia.

Quant a les taxes d’alcoholèmia, quatre han estat positius d’entre 1,04 i 1,88, i els altres han superat els 2 grams d’alcohol per litre de sang, sent una alcoholèmia de 2,59 la més elevada. Pel que fa a sancions administratives, se n’han imposat cinc.





Conscienciar i reduir la sinistralitat

Totes les campanyes que promou la Policia contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues tenen com a principal objectiu dissuadir i prevenir conductes de risc amb la finalitat de vetllar per la seguretat a la xarxa viària i evitar accidents.

Els controls segueixen el pla d’actuació marcat pel ministeri de Justícia i Interior i contribueixen a remarcar com és d’important no barrejar alcohol o drogues amb la conducció. La Policia recorda que fer-ho pot comportar conseqüències molt greus, tant per a les persones que consumeixen com per a la resta d’usuaris de la xarxa viària.

És per aquest motiu que la Policia advoca pel consum zero de begudes alcohòliques i de drogues per a evitar, sobretot, que s’hagin de lamentar danys personals que poden ser irreparables.

El Cos també recorda que els conductors de bicicletes, patinets o altres vehicles de mobilitat personal (VMP) també han de respectar el Codi de la circulació i no estan exempts de les conseqüències administratives i penals de conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues, així com dels riscos que implica.