L’Espai Municipal d’Art de la Seu acull l’exposició Mensulae

Aquesta setmana s’ha inaugurat l’exposició Mensulae, on es trobaran obres tant d’alumnes com d’exalumnes de l’Espai Municipal d’Art. La mostra s’ubica a la Sala la cuina de la Seu d’Urgell, on es pot comprovar que compta, aproximadament, amb unes 300 peces, entre quadres de vinil, acrílics i oli, així com collage, ceràmica, paper maixé, entre d’altres.

El principal projecte d’aquesta exposició va començar fa 4 anys, de la mà de l’exalumne Pau Martí i de la directora Josepa Travé, que des de l’Espai Municipal d’Art van començar a treballar sobre les mènsules de la Catedral de Santa Maria d’Urgell. L’exposició es pot visitar fins a finals de setembre.

MENSULAE

‘Mènsula’, que prové del llatí, és un element arquitectònic encastat i sobresortint d’un mur. La funció principal de la mènsula, és la sustentació d’altres elements com arcs, cornises, bigues, prestatges, etc. però, molt sovint, sols són un element de decoració ornamental.

De vegades són pedres trapezoidals llises, però d’altres estan esculpides amb caps humans o animals, o simplement amb motius ornamentals vegetals.

Antigament, es pensava que afegint mènsules a les parets s’evitava el mal i feia que s’allunyessin els esperits malignes. Era una manera més de protegir l’església.