L’Espai Caldes acollirà una xerrada sobre els drets d’autor a Andorra en el sector de les arts

Logotip de l’SDADV

La Societat de Drets d’autor i drets Veïns del Principat d’Andorra (SDADV) organitza la xerrada “Arts plàstiques i drets d’autor: Claus per a artistes, programadors i agents culturals“. Una activitat que compta amb la col·laboració del Comú d’Escaldes-Engordany en la cessió de l’espai i que busca fomentar el coneixement i la comprensió dels drets d’autor en el sector de les arts al Principat.

L’Espai Caldes serà l’escenari on tindrà lloc la xerrada, que estarà conduïda per dos membres del Consell d’Administració i un integrant de l’equip tècnic de l’SDADV. En aquest sentit, hi prendran part el president i representant del grup Produccions de Fonogrames, Lluís Casahuga, el representant del grup Obres Plàstiques i/o Fotogràfiques, Martín Blanco i del Departament Jurídic de l’entitat hi serà present Miguel Ángel Rodríguez.

La xerrada es durà a terme aquest divendres, 17 de gener, a les 11.00 hores i, per a assistir-hi cal fer reserva prèvia trucant al +376 890 897 o bé enviant un correu electrònic a espai.caldes@e-e.ad. L’acte és gratuït i està obert a tots els interessats.