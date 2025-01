Clàudia Garcia, “out” al segon gegant de Pozza di Fassa quan tenia el millor temps

Clàudia Garcia, a Alpe Lusia. Foto: FAE

Clàudia Garcia no ha pogut finalitzar aquest dimecres la segona mànega del segon gegant NJR de Pozza di Fassa (Itàlia). L’esquiadora andorrana marcava el millor temps a la primera mànega amb un crono de 53.60, i deixant a la segona, a la nord-americana Tianna Bruce, a 0.05. Però, a la segona mànega no ha pogut arribar a baix en trepitjar l’esquí i no poder entrar a temps a una de les portes.

Finalment, la cursa ha estat per a l’australiana Phoebe Heaydon, seguida de les nord-americanes Annika Hunt (+0.12) i Tianna Bruce (+0.54). La pròxima cita per a Clàudia Garcia serà novament a Pozza, amb dos Nacionals de gegant el dilluns 20 i el dimarts 21.