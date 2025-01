L’escudella triomfa al Pas esgotant les gairebé 800 racions disponibles

Els escudellaires, mans a l’obra al Pas (Comú d’Encamp)

El Pas de la Casa ha celebrat, aquest dimecres, la tradicional escudella de Sant Antoni. Ho ha fet a la plaça de l’Església, on a partir de les 13 h s’ha començat amb el repartiment, que s’ha completat esgotant amb èxit les gairebé 800 racions disponibles aquest any. Centenars de ciutadans, ciutadanes, residents i visitants no s’han volgut perdre la cita per tal de fer un tast de la gastronomia tradicional del país.

Aquest any, la meteorologia ha respectat de bona manera la festivitat i els assistents han pogut gaudir de la seva ració d’escudella a la mateixa plaça de l’Església, on el Comú d’Encamp ha posat a disposició taules i cadires. A més, gràcies al nou format de repartiment, amb el qual s’ha proveït d’un recipient reciclable per a cada ració, aquelles persones que no han pogut menjar-se l’escudella a la plaça se l’han pogut emportar còmodament.

La jornada ha comptat amb la presència de la cònsol major, Laura Mas, el cònsol menor, Xavier Fernàndez, i els consellers Joan Sans, Sabrina Grégoire, Edith Quirós, Andreu Riba i Marta Pujol.

El conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha destacat que “estem molt contents de celebrar l’escudella de Sant Antoni aquí al Pas de la Casa, a més amb aquest meravellós oratge que tenim aquest any, i que ha permès que les persones que han vingut hagin pogut gaudir de l’escudella aquí a la plaça”. Pel que fa al repartiment, “hem esgotat les gairebé 800 racions que teníem disponibles i estem molt satisfets perquè significa que la gent ha tornat a fer seva aquesta festivitat”.

Sans ha recordat també que aquest pròxim diumenge l’escudella se celebrarà a Encamp “amb els Encants a partir de les 13 h, i cap a les 13:30 h començarà el repartiment de l’escudella en el qual esperem que sigui un dia amb tant d’èxit com el d’avui”.

Des d’abans de les 4 h de la matinada, cuiners i voluntaris s’han posat en marxa en la preparació de l’escudella, la qual ha tingut com a protagonistes, com és tradició, aliments com la botifarra blanca i negra, la patata, els cigrons, els fideus o l’arròs, entre altres que conjuntament s’han utilitzat per a elaborar la base d’aquest plat: el caldo. A banda de l’escudella, també s’ha repartit pa i tortell als assistents, amb elaboracions aptes per a celíacs.