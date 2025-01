Lucas Pagès, 11è a l’sprint de la Copa del Món de telemark a Carezza

Lucas Pagès, a Hintertux. Foto: FAE

L’esquiador de telemark del Principat, Lucas Pagès, ha disputat aquest dimecres la primera cursa de la Copa del Món de Carezza (Itàlia), un sprint en el qual ha aconseguit l’11a posició, el seu millor resultat de sempre en una World Cup, i el 4t en U21. L’andorrà, que corria amb el dorsal 24, ha marcat un crono de 2.02.07, a 9.74 del guanyador, que ha estat el francès Charly Petex amb 1.55.94. A més, Pagès ha estat el quart classificat en categoria U21.

Suma 24 punts WC i ja en té 42

Amb el resultat d’aquest dimecres, Pagès suma 24 punts de Copa del Món. Aquesta temporada havia sumat 18 punts en total -ara en són 42-, amb els 9 punts que havia aconseguit a Pinzolo el 20 de desembre, i també els 9 punts del dia 21, amb les dues curses també en sprint.

Així doncs, Pagès es troba en la 16a posició de la Copa del Món d’sprint, i en la 42a de la general total, amb 42 punts. El líder és el noruec Trym Nygaard Loeken, que avui ha estat segon de la cursa, amb 280 punts.

Aquest dijous es disputa una segona cursa sprint d’aquesta Copa del Món de telemark.





Lucas Pagès, esquiador: “A la primera mànega no he tingut bones sensacions, he baixat i al moment de l’skating se m’ha sortit un pal i he perdut un o dos segons, sense tenir tampoc la línia, i aquí també s’ha fet la diferència. La segona he sortit a gas, li he donat, tot i que crec que no estic al màxim i que tinc marge de progressió. Estic content”.