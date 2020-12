Les primeres vacunes contra la Covid-19 se subministraran a principis de gener

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha comparegut aquest dilluns per actualitzar la situació sanitària del coronavirus SARS-CoV-2 i ha avançat que està previst que a principis de gener del 2021 se subministrin a Andorra les primeres dosis de la vacuna Pfizer, provinents d’Espanya. Aquestes es proporcionaran inicialment als residents i professionals dels centres sociosanitaris del país que no tinguin serologia positiva, considerats un dels col·lectius més vulnerables davant la COVID-19. Tal com ha informat el ministre, la vacunació s’estendrà progressivament a tota la població atenent a diferents criteris, principalment el risc per a la salut i el grau d’exposició al virus.

En aquest sentit, Martínez Benazet ha posat en relleu que Andorra compta actualment amb diferents vies per adquirir vacunes, que reforcen l’estratègia del Govern per fer front a la pandèmia, que aniran arribant al país de manera evolutiva i progressiva. Concretament, a través de la Unió Europea, França –amb la vacuna de la farmacèutica Moderna– i Espanya –amb la vacuna de Pfizer– aprovisionaran Andorra d’una manera equitativa i s’espera que les primeres dosis arribin al Principat aproximadament al mateix temps que als països veïns. En paral·lel, el Govern també compta amb el compromís per adquirir unes 26.400 vacunes AstraZeneca durant el primer trimestre del 2021, a través del mecanisme COVAX Facility liderat per l’organització internacional GAVI.

“Quanta més població estigui vacunada, abans acabarem amb la transmissió del virus i abans podrem sortir de la pandèmia i tornar a la normalitat”, ha afirmat el responsable de la cartera de Salut. En tot cas, Joan Martínez Benazet ha emfatitzat que el procés de vacunació s’ha de concebre com a un procés evolutiu: “no és un procés de vacunació que comença un dia concret i acaba a final de mes, sinó que és un procés que durarà uns mesos fins que tinguem gran part de la població vacunada. Serà progressiu”.

Pel que fa a les festes de Nadal, Martínez Benazet ha recordat la importància de seguir les mesures i protocols per reduir el risc de transmissió del coronavirus SARS-CoV-2 durant les celebracions i trobades. Així, el ministre s’ha referit, entre d’altres, a la recomanació “de no barrejar masses bombolles de convivència” o dur a terme un màxim de dues reunions. A més, el titular de Salut ha posat en relleu que “les persones amb símptomes respiratoris s’han d’abstenir de fer interacció social i s’han de posar en contacte amb el seu metge referent o el sistema sanitari”.