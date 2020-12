Detingut la nit de Nadal en saltar-se un control de carretera

El cos de Policia ha procedit a la detenció de 19 persones durant aquesta darrera setmana (del 21 al 27 de desembre de 2020). 13 responen a presumptes delictes contra la seguretat del trànsit.

D’aquestes, dues detencions es van produir després que els conductors se saltessin un control de carretera i d’una persecució, fent una conducció temerària. A més, un va donar positiu en el control d’alcohol, amb una taxa d’1,57 gls, i l’altre va donar positiu en la prova de tòxics salivar. La primera d’aquestes detencions es va produir la nit de Nadal, a les 05:20 hores del 25 de desembre. L’altra va tenir lloc la tarda de Sant Esteve, a les 16:33 hores. A tots dos se’ls acusa dels presumptes delictes contra la funció pública i contra la seguretat del trànsit.

La vigília de Nadal es van produir altres dues detencions per presumptes delictes contra la seguretat del trànsit. Un d’ells va patir un accident que va causar dos ferits, un d’ells menor d’edat. L’altre també va patir un accident en el que una persona va resultar ferida.

Altres vuit detencions per alcoholèmia es van produir en el marc de parades rutinàries o per infracció al codi de circulació. Un d’ells va donar positiu també en la prova de tòxics salivar i se’l va trobar en possessió d’1,8 grams de marihuana. A un altre, en oposar resistència en ser conduit a les dependències policials, també se l’acusa dels presumptes delictes contra la funció pública i contra l’honor.

A una darrera persona se la va detenir per conduir sota els efectes de l’alcohol després de patir un accident amb danys materials. També se li atribueix un delicte contra l’honor a l’insultar als agents interventors.

Delictes contra la salut pública

La nit de Nadal, a les 04:32 hores, en un aparcament privat d’Encamp, la policia va detenir dos homes de 46 i 34 anys, per un presumpte delicte contra la salut pública. Al primer se li troben en la seva possessió 2,9 grams de cocaïna, al segon se li troben 0,3 grams de cocaïna. El control es duu a terme per les mesures excepcionals en el marc de la situació d’emergència causada pel coronavirus Sars-Cov-2, ja que se sentia parlar gent en l’interior d’un box tancat, lloc on es van controlar els interessats.

Detencions per altres delictes

El dia 21 de desembre, a les 04:08 hores a Andorra la Vella, es deté un home de 24 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. La policia va ser requerida en un domicili particular per una agressió de l’interessat envers la seva parella.

L’endemà, es deté un home de 63 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva. Els agents van ser requerits perquè hi hauria una persona desorientada i en un fort estat d’embriaguesa. En el control, se li troba una navalla, que per les dimensions el seu port és prohibit.

També el dia 22, es deté un altre home, de 36 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. En data 9 de desembre, el Servei d’Immigració rep una sol·licitud d’una autorització d’immigració de residència i treball temporal. Verificada la documentació aportada, es detecta que el document relatiu al certificat d’experiència laboral, ha estat alterat i per tant és inautèntic, motiu pel qual es procedeix a la seva detenció.

El dia 23 de desembre es deté un home de 43 anys com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia, crebantament d’una pena de suspensió del permís de conduir.