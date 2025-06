Les pluges intenses causen incidències a la xarxa viària de Sant Julià

La calçada malmesa per les últimes precipitacions (Comú de Sant Julià)

Les precipitacions del diumenge a la tarda han causat incidències en diferents punts de la xarxa viària de la parròquia de Sant Julià de Lòria. La intensitat de la pluja ha causat l’aixecament del paviment a la carretera de Fontaneda, a l’entrada del poble, i l’enfonsament d’un tram de la via a la carretera de La Rabassa. A més, la tronada ha deixat roques i fang en diferents punts de la xarxa. Segons les primeres estimacions, es van acumular fins a 60 litres per metre quadrat en poca estona, fet que explica la virulència de l’episodi.

Davant la situació, es va requerir la col·laboració dels Bombers d’Andorra i el COEX Andorra, que han treballat diumenge i aquest matí de dilluns en les tasques de neteja i restitució per tal de recuperar la normalitat. Paral·lelament, el departament d’Ordenament Territorial està avaluant els danys ocasionats.

Tenint en compte que les tronades d’estiu són difícils de preveure, el Comú de Sant Julià de Lòria està duent a terme, conjuntament amb el Govern d’Andorra, diverses actuacions de manteniment i prevenció per a minimitzar-ne els efectes.

Concretament, s’està construint un gran dic de contenció d’arrossegalls al riu d’Aixirivall, amb l’objectiu d’evitar un episodi similar al de l’any 2015. Enguany també es durà a terme un nou tram de separatiu d’aigües a Aixirivall per a reduir les afectacions a la carretera. De cara al 2026, s’iniciaran, amb el suport del Govern d’Andorra, els treballs de canalització del torrent de Fontanals del Pui, que es va desbordar l’any 2007.

A més, a la carretera de la Rabassa s’estan executant obres d’eixamplament, canalització del torrent de Comabella i construcció d’un mur d’estabilització de 70 metres per a protegir la via, situada en una zona identificada com a àrea de gran moviment de terres.

Tot i els esforços, l’època estival incrementa la probabilitat que es repeteixin episodis de pluges intenses, com el viscut recentment. Per aquest motiu, es demana a la ciutadania precaució i comprensió davant la situació. Des del Comú, es continuen invertint esforços per a millorar i protegir la xarxa viària, amb l’objectiu de reduir les afectacions i garantir un temps de resposta cada cop més ràpid.