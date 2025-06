Encamp rep la Flama del Canigó i es prepara per a una revetlla de Sant Joan amb el retorn dels fallaires

La Flama del Canigó ja és a Encamp (Rubén Calvo per al Comú d’Encamp)

Encamp és enguany la parròquia amfitriona i responsable de la rebuda de la Flama del Canigó. Com es tradició, la vila receptora acollirà la flama durant tot el dia i la custodiarà fins aquesta tarda, quan serà entregada als síndics generals. La recepció ha tingut lloc aquest matí, a les 12 h, a la plaça dels Arínsols, i ha comptat amb la presència d’autoritats comunals, com el cònsol menor del Comú d’Encamp, Xavier Fernàndez, el conseller de Cultura, Joan Sans, i els consellers Sabrina Grégorie i Andreu Riba, així com representants del Departament de Cultura, dels membres del col·lectiu de Fallaires d’Encamp i de la Comissió de Festes d’Encamp. Per part de les autoritats nacionals ha estat present el síndic general, Carles Ensenyat.

El cònsol menor ha estat l’encarregat de rebre la flama, que ha estat portada per un grup de monitors d’AINA des de les dependències de la casa de colònies canillenca fins a casa comuna.

Fernàndez ha destacat l’antiguitat i la “importància de mantenir viva una tradició com la de la flama. Amb ella, els primers pobladors de les nostres terres festejaven la nit més curta de l’any, el solstici d’estiu. I poc a poc, gràcies a la Flama del Canigó, la tradició ha anat prenent un sentit de germanor amb Andorra i els territoris veïns de parla catalana”.

El cònsol menor, a més, ha volgut agrair als nous Fallaires d’Encamp que hagin agafat “el relleu de les falles. Gràcies a aquest grup de joves, Encamp veurà rodar de nou aquesta nit el foc i les típiques capes negres de la festivitat”. Fernàndez també ha volgut estendre el seu agraïment al Departament de Cultura del Comú i a tots els implicats “que fan possible mantenir una tradició tan simbòlica com aquesta a tot el país, com l’Agrupació de Fallaires d’Andorra, el Consell General o el Centre de la Cultura Catalana a Andorra”.

La Flama del Canigó es custodiarà a la parròquia fins a les 16:30 h, moment en el qual serà recollida per l’encampadà i guanyador de la 42 K OTSO Travessa d’Encamp 2025, Samuel Ponce. El corredor iniciarà una ruta des de Casa Comuna fins a la Plaça Guillemó d’Andorra la Vella, passant pel camí del Riu Blanc, el Llac d’Engolasters, la carretera d’Engolasters i la carretera de la Comella.

L’arribada a la plaça està prevista per a les 18 h, on Samuel serà rebut per la Banda de Música Nacional d’Andorra i els Fallaires d’Encamp. Des d’allà, s’iniciarà una cercavila fins a la Casa de la Vall recorrent el centre històric de la capital i acompanyats de color, música i tradició.

A les 19 h es culminarà l’acte amb l’entrega de la Flama del Canigó al síndic general, qui en farà la posterior distribució als representants de les diferents parròquies i als col·lectius fallaires perquè puguin iniciar la Revetlla de Sant Joan.





Una revetlla que reprèn tradicions

Encamp celebrarà aquesta nit una Revetlla de Sant Joan molt especial amb el retorn dels Fallaires d’Encamp. El col·lectiu, format per un grup de joves que han volgut reprendre la tradició, oferirà una actuació, a les 22 h, a l’aparcament del Prat de l’Areny.

Posteriorment, a les 22:30 h, hi haurà l’encesa de la foguera de Sant Joan i un espectacle lumínic de drons. La nit acabarà amb el concert de ‘La Banda del Coche Rojo’.

Pel que fa al Pas de la Casa, la celebració de la Revetlla de Sant Joan començarà a les 21:30 h, a la plaça de l’Església, amb un espectacle de pirotècnia, malabars i foc a càrrec de ‘El Portal’. L’acte comptarà amb trucs màgics i una escenografia imponent que s’acompanyarà d’una banda sonora tribal-pagana. En acabar, hi haurà repartiment de coca i moscatell.

La nit finalitzarà amb l’actuació del grup de versions ‘Las Locas del Panda’, que oferirà una revolució musical plena d’energia, actitud i molt pop-rock.