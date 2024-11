Les pèrdues de pilota condemnen el BC Andorra contra l’UCAM Múrcia (71-83)

Imatge del partit BC Andorra – UCAM Múrcia (acb Photo / Dani Catalán)

Segona derrota del BC Andorra de Natxo Lezkano perdent, aquesta vegada, al Poliesportiu del Govern contra l’UCAM Múrcia per 71-83. La forta defensa murciana ha marcat un partit que ha començat costa amunt per als andorrans amb pèrdues de pilota a la primera línia de passada que feia que els de Sito Alonso obtinguessin fàcils i ràpids contraatacs,. Amb el 15-20 a favor dels visitants s’arribava al final del primer quart.

Al segon quart, des de la defensa, els tricolors han volgut plantar cara, amb un Jerrick Harding que s’ha posat l’equip a l’esquena i amb un més que bon primer partit del nou fitxatge, Nikola Radicevic, els andorrans han escurçat lleugerament el marcador per a arribar amb un 31 a 35 al descans.

Al tercer quart, els minuts començaven a pesar a les cames dels homes de Lezcano, els quals veien que el Múrcia seguia amb un nivell molt alt i agressiu defensivament, mentre que en atac, l’exAndorra Dylan Ennis s’agradava en l’un contra un i també des de la línia de 6’75 m. Amb el 55-63 s’arribava al final del tercer quart.

A l’últim quart, els àrbitres han desqualificat un Kyle Kuric que ha protestat tímidament una falta totalment inexistent, i com que ja tenia una falta antiesportiva del segon quart, ha hagut de marxar cap els vestidors davant la incredulitat de la Bombonera. Els andorrans es quedaven, així, sense una de les seves apostes en el tir. Els tricolors ja pràcticament sense gasolina s’han deixat anar en els últims minuts per a acabar perdent per segona vegada aquesta temporada a casa, aquesta vegada per 71-83 contra l’UCAM Múrcia. L’equip rival ha demostrat la clara superioritat en el joc interior, davant uns pivots del BC Andorra que s’ha vist clarament superat en atac i en defensa.

Els andorrans, en ple Tourmaulet, tornaran a jugar a casa la setmana que ve, aquesta vegada contra l’Unicaja, el líder de l’ACB. El conjunt d’Ibón Navarro visitarà la Bombonera diumenge, 17 de novembre, a les 17 hores.





Anotadors del BC Andorra: Aaron Ganal (3), Jerrick Harding (20), Stan Okoye (0), Ben Lammers (4), Sekou Dombouya (10), Nacho Llovet (6), Chumi Ortega (0), Felipe dos Anjos (0), Kyle Kuric (12), Nikola Radicevic (10), Nikos Chougkaz (6).

Anotadors del Múrcia: Rodions Kurucs (13), Howard Saint Roos (10), Dylan Ennis (25), Simon Birgander (10), Dani Garcia (0), Jonas Radebaugh (9), Vladimir Brodziansky (5), Moussa Diagne (2), Arturs Kurucs (0).