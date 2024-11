Més de 170 corredors participen en la 1a Cursa Popular dels 3 Ponts

Una de les imatges divertides que ha deixat la Cursa dels 3 Ponts (comuee)

Escaldes-Engordany ha celebrat, aquest dissabte, la 1a edició de la cursa popular dels 3 Ponts, una prova que havia de celebrar-se el passat 26 d’octubre, però que es va haver d’anul·lar a causa del mal temps. L’esdeveniment esportiu ha acollit més de 170 corredors de diferents nivells, que no s’han volgut perdre l’oportunitat de gaudir d’una jornada plena de diversió, esport i cultura.

Cal destacar que un percentatge important dels inscrits, gairebé el 35%, han estat de categories de promoció esportiva (menors de 18 anys) i prop d’un 30% han estat persones majors de 60 anys. Així mateix, també és rellevant esmentar que gairebé un 60% dels inscrits eren dones. A la cursa també han participat atletes de tots els nivells, entre els quals Marcos Sanza, esportista de reconeguda trajectòria al país.

La cursa dels 3 Ponts s’ha dissenyat per a acollir a corredors de diferents nivells amb l’objectiu de fomentar l’activitat física per a tothom en un ambient familiar i distés. Per a l’ocasió, el departament d’Esports del Comú d’Escaldes-Engordany ha traçat dos recorreguts, un d’1,7 quilòmetres de perfil més familiar, i un altre de 3,2 quilòmetres, per als més preparats físicament.

La participació en el recorregut curt ha estat una mica més àmplia, amb una norantena de persones apuntades i prop d’una vuitantena en el recorregut llarg. Aquest segon recorregut ha tingut un component cultural que ha permès als corredors travessar el pont de la Tosca, el pont d’Engordany i passar prop del pont dels Escalls, que han estat restaurats recentment. Cal afegir que aquest segon recorregut també s’ha pogut dur a terme per equips amb una classificació per als cossos especials i una per a grups de persones dels comuns.

L’ambient festiu ha estat molt present en el transcurs de les dues proves de la cursa. Al llarg del recorregut hi ha hagut animació en motiu de la festivitat de Tots Sants i els participants han pogut córrer disfressats i amb la cara pintada, gràcies al taller de pinta-cares que també ha organitzat la corporació. En acabar, tots els participants han pogut gaudir de la xocolatada.

La cursa dels 3 Ponts ja té la vista posada en una 2a edició per tal de continuar fusionant l’esport i la cultura en futures edicions.