Les escoles de La Llacuna presenten ‘El despertar de les aigües’

Cartell de l’espectacle El despertar de les aigües (AndorraCapital)

Les tres escoles artístiques del Centre cultural La Llacuna (l’Institut de Música, l’Aula de teatre i dansa, i l’Escola d’art) presenten, aquest dissabte, 20 de maig, un projecte artístic molt interessant que posa en valor el patrimoni del país: representaran El despertar de les aigües, una obra lírica i musical amb textos d’Esteve Albert i música de Natàlia Solà i que compta amb Alfons Casal al capdavant de la direcció escènica.

L’obra, que no s’ha representat mai en directe, es podrà veure al Centre de Congressos a les 18 hores -l’entrada és oberta a tothom- i suposa tot un repte escènic: sobre l’escenari, al llarg de l’obra, hi haurà una vuitantena d’artistes que hi intervindran amb diferents disciplines: música en directe, cant, dansa i teatre. El projecte comptarà, a més, amb la col·laboració de l’Agrupació sardanista d’Andorra i l’Escola de música moderna. A més, per a completar-ho, en l’escenografia i el vestuari han treballat els alumnes de l’Escola d’art.

La iniciativa, tal com ha ressaltat el cònsol menor, Miquel Canturri, s’emmarca en la voluntat de les escoles artístiques d’Andorra la Vella de donar a conèixer el patrimoni cultural andorrà, en aquest cas musical, de la mateixa manera que ja es va fer l’any passat amb el concert d’homenatge al mestre Joan Roure. “Alhora, també volem obrir a la parròquia l’activitat que fan els nostres alumnes i fer, doncs, partícip la societat de l’activitat que es fa a La Llacuna”, hi ha afegit el cònsol menor.

Amb la voluntat d’apropar el projecte també als infants i joves del país, l’obra es preestrenarà aquest divendres, a les 10 hores, al Centre de Congressos davant dels escolars. El cap de servei de l’Institut de Música, David Sanz, ha explicat que l’obra és tot un repte artístic i que “La Llacuna és la casa que pot respondre a aquest tipus de reptes” de gran format que, a més, són projectes molt gratificants per als alumnes. Alfons Casal ha assenyalat que el muntatge que presentaran dissabte ha volgut respectar al màxim la proposta concebuda l’any 1992 per Albert i Solà i retenir, així, el missatge que el patrimoni natural és el que ha fet possible l’evolució del país.





Inici del Cicle de primavera

Amb El despertar de les aigües es donarà el tret de sortida al Cicle de primavera de l’Institut de Música, que fins al 21 de juny oferirà vuit concerts més amb diferents formats. Així doncs, en el marc dels actes de celebració del Dia mundial de la Bicicleta que impulsa el Bici Lab Andorra hi haurà un concert de piano el divendres, 2 de juny (19 hores), i un concert de cambra el dissabte 3 de juny (13 hores).

Per al diumenge, 4 de juny, s’han programat al Teatre comunal dues activitats: un concert de cambra (12 hores) i el recital final d’Arnau Gallardo (18 h). El cicle seguirà el 13 de juny (19 hores) amb el Concert de final de curs de l’Institut de Música al Centre de Congressos, amb els conjunts de Cicle mitjà i l’alumnat del conjunt vocal. Com ja es va fer l’any passat, els beneficis del recital es destinaran a Unicef.

Els tres darrers concerts tindran lloc al juny: el dia 11 (17 hores) amb un concert d’orgue a l’església de Sant Esteve; el dia 15 (19 hores) al Centre de Congressos amb un concert de Banda; i el dia 21 (18 hores) amb el concert de música nova Rooftop freqüències a la terrassa del Centre cultural La Llacuna.