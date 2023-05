L’Escola de Salut de les Persones Grans de la Seu visita l’Ajuntament

Usuàries de l’Escola de Salut de les Persones Grans del CAP de la Seu visitant l’Ajuntament (Aj. la Seu)

Usuàries de l’Escola de Salut de les Persones Grans del Centre d’Atenció Primària (CAP) de la Seu d’Urgell han visitat aquest dimecres les diferents dependències de l’Ajuntament urgellenc. En aquesta visita, on han estat rebudes per l’alcalde de la Seu, Francesc Viaplana, i la tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones i regidora de Gent Gran, Marian Lamolla.

Aquestes persones, acompanyades per la referent de Benestar Emocional Comunitari del CAP de la capital alturgellenca, Maria Miró, han conegut els diferents serveis municipals. A més, també han pogut gaudir de les explicacions de l’historiador Lluís Obiols sobre els orígens i les diferents etapes d’aquest edifici tot fent una visita guiada.

L’Escola de Salut de les Persones Grans té com a objectiu millorar l’estat de salut percebut de les persones majors de 65 anys, així com també els seus coneixements i habilitats en salut de les persones que hi participen i augmentar el suport social i les relacions personals entre els participants.

En el marc d’aquest programa, des de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell també se’ls hi ha organitzat una visita a l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat que realitzaran properament.