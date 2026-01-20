Una dona ferida en ser atropellada a Andorra la Vella

Aquest matí de dimarts, 20 de gener, s’ha produït l’atropellament d’una persona, el qual s’ha localitzat a l’encreuament entre el carrer Prat de la Creu i el carrer Prat del Rull, a Andorra la Vella. L’incident viari ha tingut lloc pocs instants després de dos quarts de nou d’aquest matí. El servei de Policia ha rebut l’avís alertant del succés a les 8:39 hores.
Segons les mateixes fonts policials, una dona de 36 anys, veïna del Principat, ha resultat ferida en ser atropellada per la conductora d’un vehicle amb matrícula andorrana. L’impacte hauria provocat lesions a la víctima del sinistre de trànsit.