Les 8 tapes més demanades aquest estiu

Truita de patates casolana (Freepik)

La tapa a domicili -fins i tot la que es lliura a domicili- s’ha consolidat com una de les grans tendències gastronòmiques de l’estiu. Segons estimacions del sector, el consum de tapes casolanes per lliurament ha augmentat un 31% respecte a la primavera, impulsat per la cerca d’opcions fresques, fàcils de compartir i sense complicacions. En aquest context, marques com Tabernasbarranquito.com , especialitzada en menjar casolà espanyol, confirmen aquest auge.

“La gent vol gaudir de l’estiu sense cuinar. Les tapes a domicili resolen dinars i sopars improvisats a casa, l’oficina o la terrassa”, expliquen des de Barranquito. L’empresa ha elaborat un rànquing amb les 8 tapes més demanades per “delivery” aquest estiu:

1.- Truita espanyola casolana 29%

2.- Ensalada russa 21%

3.- Croquetes casolanes variades 18%.

4.- Salmorejo / Gaspatxo 16%.

5.- Aperitius de pollastre arrebossat 6%

6.- Patates amb salses 4%

7.- Embotits / Formatges 3%

8.- Pop a la gallega 3%

Les elaboracions fredes, com el salmorejo, gaspatxo i l’ensalada russa, cobren especial protagonisme durant els mesos de calor, mentre que clàssics com la truita de patates o les croquetes casolanes segueixen liderant el rànquing per la seva versatilitat i caràcter tradicional.

“El tapeo ja no és exclusiu dels bars. Ara són els clients els que decideixen on i quan gaudir-lo”, apunten des de Barranquito.