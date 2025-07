Figa Flawas, pregoners de la Festa Major de la Seu d’Urgell

El grup musical Figa Flawas (Aj. la Seu)

La Festa Major 2025 de la Seu d’Urgell tindrà com a pregoners el grup musical de Valls, Figa Flawas. “Una proposta diferent, però també interessant. Els Figa Flawas, a qui agraïm que hagin acceptat fer el pregó, representen molts dels ideals que compartim en els nostre projecte de Festa Major”, explica la regidora de Festes de l’ajuntament urgellenc, Christina Moreno.

La música i lletres dels Figa Flawas han arribat i han estat acollides per un públic molt ampli, sent un gran exemple de que la música no entén d’obstacles, sempre troba el camí per a la unió. “Precisament, aquest és un dels grans missatges que volem transmetre aquesta Festa Major. Es tracta d’una Festa Major de tothom i per a tothom. Per a compartir, per a descobrir i per a gaudir plegats i plegades”, reafirma la regidora de Festes.

D’altra banda, el grup Figa Flawas, de curta però intensa trajectòria i gran projecció musical que tenen per davant, fa que esdevinguin un referent de gran actualitat en el panorama de la música catalana. “Apostar per la llengua i la cultura popular contemporània, sempre serà una de les nostres línies de treball”, reivindica Christina Moreno.

Des de l’Àrea de Festes i Esdeveniments de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell es vol remarcar que Figa Flawas “no només ens farà vibrar el dissabte a la nit a l’espai concerts com a cap de cartell, sinó que dinamitzarà el nostre estimat pregó amb la il·lusió i ritme que els caracteritza. Us convidem a escoltar-los amb il·lusió i amb el cor ben obert”.

La Festa Major de la Seu se celebrarà del 29 d’agost al 2 de setembre.